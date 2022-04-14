Story (IP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Story (IP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Story (IP) -rahakkeen tiedot Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol. Virallinen verkkosivusto: https://www.story.foundation/ Valkoinen paperi: https://www.story.foundation/whitepaper.pdf Block Explorer: https://www.storyscan.xyz/ Osta IP-rahaketta nyt!

Story (IP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Story (IP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Kokonaistarjonta: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 303.72M $ 303.72M $ 303.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Kaikkien aikojen korkein: $ 9 $ 9 $ 9 Kaikkien aikojen alin: $ 1 $ 1 $ 1 Nykyinen hinta: $ 5.917 $ 5.917 $ 5.917 Lue lisää Story (IP) -rahakkeen hinnasta

Story (IP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Story (IP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Story (IP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Story (IP) -rahakkeen hintahistoria IP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IP-rahakkeen hintaennuste nyt!

