Story-logo

Story – hinta (IP)

1IP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Story (IP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:44 (UTC+8)

Story (IP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.34%

+0.66%

+3.16%

+3.16%

Story (IP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 5.773. Viimeisen 24 tunnin aikana IP on vaihdellut alimmillaan $ 5.699 ja korkeimmillaan $ 6.054 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.326959735295318, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IP on muuttunut +0.34% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja +3.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Story (IP) -rahakkeen markkinatiedot

No.55

0.04%

STORY

Story-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.75B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.73M. IP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 303.51M ja sen kokonaistarjonta on 1011801569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.84B.

Story (IP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Story-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03785+0.66%
30 päivää$ +0.643+12.53%
60 päivää$ +3.038+111.07%
90 päivää$ +1.297+28.97%
Story-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03785 (+0.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Story 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.643 (+12.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Story-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IP-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.038 (+111.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Story-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.297 (+28.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Story (IP)?

Tarkista Story-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Story-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Story-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Story-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Story-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Story (IP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Story (IP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Story-rahakkeelle.

Tarkista Story-rahakkeen hintaennuste nyt!

Story (IP) -rahakkeen tokenomiikka

Story (IP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Story (IP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Story:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Story MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IP paikallisiin valuuttoihin

1 Story(IP) - VND
151,916.495
1 Story(IP) - AUD
A$8.94815
1 Story(IP) - GBP
4.27202
1 Story(IP) - EUR
4.96478
1 Story(IP) - USD
$5.773
1 Story(IP) - MYR
RM24.36206
1 Story(IP) - TRY
236.28889
1 Story(IP) - JPY
¥854.404
1 Story(IP) - ARS
ARS$7,586.06838
1 Story(IP) - RUB
465.13061
1 Story(IP) - INR
503.75198
1 Story(IP) - IDR
Rp94,639.32912
1 Story(IP) - KRW
8,085.43288
1 Story(IP) - PHP
330.04241
1 Story(IP) - EGP
￡E.279.93277
1 Story(IP) - BRL
R$31.57831
1 Story(IP) - CAD
C$7.96674
1 Story(IP) - BDT
702.11226
1 Story(IP) - NGN
8,867.84757
1 Story(IP) - COP
$23,278.17925
1 Story(IP) - ZAR
R.102.35529
1 Story(IP) - UAH
237.73214
1 Story(IP) - VES
Bs790.901
1 Story(IP) - CLP
$5,599.81
1 Story(IP) - PKR
Rs1,627.52416
1 Story(IP) - KZT
3,102.06382
1 Story(IP) - THB
฿188.54618
1 Story(IP) - TWD
NT$176.13423
1 Story(IP) - AED
د.إ21.18691
1 Story(IP) - CHF
Fr4.6184
1 Story(IP) - HKD
HK$45.08713
1 Story(IP) - AMD
֏2,209.3271
1 Story(IP) - MAD
.د.م52.01473
1 Story(IP) - MXN
$108.30148
1 Story(IP) - SAR
ريال21.64875
1 Story(IP) - PLN
21.12918
1 Story(IP) - RON
лв25.11255
1 Story(IP) - SEK
kr55.53626
1 Story(IP) - BGN
лв9.69864
1 Story(IP) - HUF
Ft1,970.95993
1 Story(IP) - CZK
122.15668
1 Story(IP) - KWD
د.ك1.760765
1 Story(IP) - ILS
19.68593
1 Story(IP) - AOA
Kz5,291.47407
1 Story(IP) - BHD
.د.ب2.176421
1 Story(IP) - BMD
$5.773
1 Story(IP) - DKK
kr37.06266
1 Story(IP) - HNL
L151.77217
1 Story(IP) - MUR
263.99929
1 Story(IP) - NAD
$102.00891
1 Story(IP) - NOK
kr58.71141
1 Story(IP) - NZD
$9.87183
1 Story(IP) - PAB
B/.5.773
1 Story(IP) - PGK
K23.90022
1 Story(IP) - QAR
ر.ق21.01372
1 Story(IP) - RSD
дин.582.61116

Story-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Story toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Story-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Story”

Paljonko Story (IP) on arvoltaan tänään?
IP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IP-USD-parin nykyinen hinta?
IP -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.773. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Story-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IP markkina-arvo on $ 1.75B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 303.51M USD.
Mikä oli IP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IP saavutti ATH-hinnaksi 7.326959735295318 USD.
Mikä oli IP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IP-rahakkeen ATL-hinta oli 1 USD.
Mikä on IP-rahakkeen treidausvolyymi?
IP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.73M USD.
Nouseeko IP tänä vuonna korkeammalle?
IP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:59:44 (UTC+8)

