IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu IOSToken (IOST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

IOSToken (IOST) -rahakkeen tiedot

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Virallinen verkkosivusto:
http://iost.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.iost.io/getting-started/quick-start
Block Explorer:
https://www.iostscan.com/

IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu IOSToken (IOST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 98.74M
Kokonaistarjonta:
$ 46.39B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 27.44B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 323.82M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0907652
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00156203910694
Nykyinen hinta:
$ 0.003598
IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IOST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IOST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IOST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IOST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IOST-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään IOSToken (IOST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IOST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

IOSToken (IOST) -rahakkeen hintahistoria

IOST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

IOST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IOST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IOST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.