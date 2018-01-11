IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu IOSToken (IOST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

IOSToken (IOST) -rahakkeen tiedot The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base. Virallinen verkkosivusto: http://iost.io/ Valkoinen paperi: https://docs.iost.io/getting-started/quick-start Block Explorer: https://www.iostscan.com/ Osta IOST-rahaketta nyt!

IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu IOSToken (IOST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 98.74M $ 98.74M $ 98.74M Kokonaistarjonta: $ 46.39B $ 46.39B $ 46.39B Kierrossa oleva tarjonta: $ 27.44B $ 27.44B $ 27.44B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 323.82M $ 323.82M $ 323.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0907652 $ 0.0907652 $ 0.0907652 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 $ 0.00156203910694 Nykyinen hinta: $ 0.003598 $ 0.003598 $ 0.003598 Lue lisää IOSToken (IOST) -rahakkeen hinnasta

IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset IOSToken (IOST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IOST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IOST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IOST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IOST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

IOSToken (IOST) -rahakkeen hintahistoria IOST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IOST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IOST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IOST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IOST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IOST-rahakkeen hintaennuste nyt!

