InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu InterMilanFanToken (INTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen tiedot $INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token. Virallinen verkkosivusto: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD Osta INTER-rahaketta nyt!

InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.93M $ 5.93M $ 5.93M Kokonaistarjonta: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.72M $ 11.72M $ 11.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Kaikkien aikojen alin: $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 $ 0.47268093461295757 Nykyinen hinta: $ 0.5942 $ 0.5942 $ 0.5942 Lue lisää InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen hinnasta

InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INTER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INTER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INTER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INTER-rahakkeita MEXCistä nyt!

InterMilanFanToken (INTER) -rahakkeen hintahistoria INTER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INTER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INTER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INTER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INTER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INTER-rahakkeen hintaennuste nyt!

