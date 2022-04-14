MANTRA (OM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MANTRA (OM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MANTRA (OM) -rahakkeen tiedot MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.mantrachain.io Valkoinen paperi: https://docs.mantrachain.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d Osta OM-rahaketta nyt!

MANTRA (OM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MANTRA (OM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 248.87M $ 248.87M $ 248.87M Kokonaistarjonta: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 401.49M $ 401.49M $ 401.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.241 $ 9.241 $ 9.241 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 $ 0.01728435325696168 Nykyinen hinta: $ 0.2382 $ 0.2382 $ 0.2382 Lue lisää MANTRA (OM) -rahakkeen hinnasta

MANTRA (OM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MANTRA (OM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MANTRA (OM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OM-rahakkeita MEXCistä nyt!

MANTRA (OM) -rahakkeen hintahistoria OM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OM-rahakkeen hintaennuste nyt!

