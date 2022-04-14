ICT (ICT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ICT (ICT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ICT (ICT) -rahakkeen tiedot ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles. Virallinen verkkosivusto: https://ictech.plus/ Block Explorer: https://explorer1.ictech.plus Osta ICT-rahaketta nyt!

ICT (ICT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ICT (ICT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 69.80M $ 69.80M $ 69.80M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 $ 0.019190999425412084 Nykyinen hinta: $ 0.05089 $ 0.05089 $ 0.05089 Lue lisää ICT (ICT) -rahakkeen hinnasta

ICT (ICT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ICT (ICT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ICT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ICT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ICT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ICT (ICT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ICT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ICT-rahakkeita MEXCistä nyt!

ICT (ICT) -rahakkeen hintahistoria ICT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ICT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ICT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ICT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ICT-rahakkeen hintaennuste nyt!

