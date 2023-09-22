ICT

ICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

NimiICT

SijoitusNo.7926

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta700,000,000

Kokonaistarjonta69,799,935

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.6200117873240762,2023-09-22

Alin hinta0.019190999425412084,2025-04-19

Julkinen lohkoketjuICT

JohdantoICTech is an open-source public blockchain network based on efficiency, programmability, developers, participation, and decentralization. As the world's first heterogeneous smart contract network, we are fully compatible with most of the major smart-contract blockchains thanks to the 4 different interoperable technologies built in. Moreover, our platform supports distributed computing and distributed storage, delving into decentralized data and computing power for AI model training, guided by fractal principles.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
ICT/USDT
ICT
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (ICT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
ICT/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (ICT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...