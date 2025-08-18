Mikä on Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikka

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Huma Finance (HUMA) -ostamisen perusteet

Voit helposti ostaa kryptoa Huma Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme.

HUMA paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Huma Finance” Paljonko Huma Finance (HUMA) on arvoltaan tänään? HUMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03041 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HUMA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.03041 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HUMA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Huma Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HUMA markkina-arvo on $ 52.71M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.73B USD . Mikä oli HUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HUMA saavutti ATH-hinnaksi 0.06927111521862415 USD . Mikä oli HUMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HUMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02946497561753733 USD . Mikä on HUMA-rahakkeen treidausvolyymi? HUMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M USD . Nouseeko HUMA tänä vuonna korkeammalle? HUMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUMA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

