Huma Finance-logo

Huma Finance – hinta (HUMA)

1HUMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03041
$0.03041$0.03041
+0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Huma Finance (HUMA) -hintakaavio
2025-08-22 04:08:39 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03021
$ 0.03021$ 0.03021
24 h:n matalin
$ 0.03232
$ 0.03232$ 0.03232
24 h:n korkein

$ 0.03021
$ 0.03021$ 0.03021

$ 0.03232
$ 0.03232$ 0.03232

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.02946497561753733
$ 0.02946497561753733$ 0.02946497561753733

-0.92%

+0.06%

-15.37%

-15.37%

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03041. Viimeisen 24 tunnin aikana HUMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03021 ja korkeimmillaan $ 0.03232 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06927111521862415, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02946497561753733.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HUMA on muuttunut -0.92% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -15.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.549

$ 52.71M
$ 52.71M$ 52.71M

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 304.10M
$ 304.10M$ 304.10M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,858.111355
9,999,997,858.111355 9,999,997,858.111355

17.33%

SOL

Huma Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M. HUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.73B ja sen kokonaistarjonta on 9999997858.111355. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 304.10M.

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Huma Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000182+0.06%
30 päivää$ -0.01136-27.20%
60 päivää$ -0.00436-12.54%
90 päivää$ +0.02041+204.10%
Huma Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HUMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000182 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Huma Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01136 (-27.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Huma Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HUMA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00436 (-12.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Huma Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02041 (+204.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Huma Finance (HUMA)?

Tarkista Huma Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Huma Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HUMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Huma Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Huma Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Huma Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Huma Finance (HUMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Huma Finance (HUMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Huma Finance-rahakkeelle.

Tarkista Huma Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikka

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Huma Finance (HUMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Huma Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Huma Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HUMA paikallisiin valuuttoihin

1 Huma Finance(HUMA) - VND
800.23915
1 Huma Finance(HUMA) - AUD
A$0.0471355
1 Huma Finance(HUMA) - GBP
0.0225034
1 Huma Finance(HUMA) - EUR
0.0261526
1 Huma Finance(HUMA) - USD
$0.03041
1 Huma Finance(HUMA) - MYR
RM0.1283302
1 Huma Finance(HUMA) - TRY
1.2446813
1 Huma Finance(HUMA) - JPY
¥4.50068
1 Huma Finance(HUMA) - ARS
ARS$39.9605646
1 Huma Finance(HUMA) - RUB
2.4501337
1 Huma Finance(HUMA) - INR
2.6541848
1 Huma Finance(HUMA) - IDR
Rp498.5245104
1 Huma Finance(HUMA) - KRW
42.5910296
1 Huma Finance(HUMA) - PHP
1.7385397
1 Huma Finance(HUMA) - EGP
￡E.1.4745809
1 Huma Finance(HUMA) - BRL
R$0.1663427
1 Huma Finance(HUMA) - CAD
C$0.0422699
1 Huma Finance(HUMA) - BDT
3.6984642
1 Huma Finance(HUMA) - NGN
46.7124969
1 Huma Finance(HUMA) - COP
$122.6207225
1 Huma Finance(HUMA) - ZAR
R.0.5391693
1 Huma Finance(HUMA) - UAH
1.2522838
1 Huma Finance(HUMA) - VES
Bs4.16617
1 Huma Finance(HUMA) - CLP
$29.4977
1 Huma Finance(HUMA) - PKR
Rs8.5731872
1 Huma Finance(HUMA) - KZT
16.3405094
1 Huma Finance(HUMA) - THB
฿0.9934947
1 Huma Finance(HUMA) - TWD
NT$0.927505
1 Huma Finance(HUMA) - AED
د.إ0.1116047
1 Huma Finance(HUMA) - CHF
Fr0.024328
1 Huma Finance(HUMA) - HKD
HK$0.2375021
1 Huma Finance(HUMA) - AMD
֏11.637907
1 Huma Finance(HUMA) - MAD
.د.م0.2739941
1 Huma Finance(HUMA) - MXN
$0.5704916
1 Huma Finance(HUMA) - SAR
ريال0.1140375
1 Huma Finance(HUMA) - PLN
0.1113006
1 Huma Finance(HUMA) - RON
лв0.1322835
1 Huma Finance(HUMA) - SEK
kr0.2925442
1 Huma Finance(HUMA) - BGN
лв0.0510888
1 Huma Finance(HUMA) - HUF
Ft10.3859273
1 Huma Finance(HUMA) - CZK
0.6437797
1 Huma Finance(HUMA) - KWD
د.ك0.00927505
1 Huma Finance(HUMA) - ILS
0.1036981
1 Huma Finance(HUMA) - AOA
Kz27.8735019
1 Huma Finance(HUMA) - BHD
.د.ب0.01143416
1 Huma Finance(HUMA) - BMD
$0.03041
1 Huma Finance(HUMA) - DKK
kr0.1955363
1 Huma Finance(HUMA) - HNL
L0.7994789
1 Huma Finance(HUMA) - MUR
1.3906493
1 Huma Finance(HUMA) - NAD
$0.5373447
1 Huma Finance(HUMA) - NOK
kr0.3095738
1 Huma Finance(HUMA) - NZD
$0.0520011
1 Huma Finance(HUMA) - PAB
B/.0.03041
1 Huma Finance(HUMA) - PGK
K0.1258974
1 Huma Finance(HUMA) - QAR
ر.ق0.1106924
1 Huma Finance(HUMA) - RSD
дин.3.0704977

Huma Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Huma Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Huma Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Huma Finance”

Paljonko Huma Finance (HUMA) on arvoltaan tänään?
HUMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03041 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HUMA-USD-parin nykyinen hinta?
HUMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03041. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Huma Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HUMA markkina-arvo on $ 52.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.73B USD.
Mikä oli HUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HUMA saavutti ATH-hinnaksi 0.06927111521862415 USD.
Mikä oli HUMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HUMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02946497561753733 USD.
Mikä on HUMA-rahakkeen treidausvolyymi?
HUMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M USD.
Nouseeko HUMA tänä vuonna korkeammalle?
HUMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 04:08:39 (UTC+8)

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

