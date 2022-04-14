HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HTX DAO (HTX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tiedot HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants. Virallinen verkkosivusto: https://www.htxdao.com Valkoinen paperi: https://htxdao.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TUPM7K8REVzD2UdV4R5fe5M8XbnR2DdoJ6 Osta HTX-rahaketta nyt!

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HTX DAO (HTX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000003931 $ 0.000003931 $ 0.000003931 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 $ 0.000000802556452034 Nykyinen hinta: $ 0.000002471 $ 0.000002471 $ 0.000002471 Lue lisää HTX DAO (HTX) -rahakkeen hinnasta

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HTX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HTX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HTX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HTX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HTX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HTX DAO (HTX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HTX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HTX-rahakkeita MEXCistä nyt!

HTX DAO (HTX) -rahakkeen hintahistoria HTX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HTX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HTX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HTX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HTX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HTX-rahakkeen hintaennuste nyt!

