HTX DAO-logo

HTX DAO – hinta (HTX)

1HTX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000002381
Reaaliaikainen HTX DAO (HTX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:32 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

+0.88%

-3.30%

-3.30%

HTX DAO (HTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000002381. Viimeisen 24 tunnin aikana HTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000002328 ja korkeimmillaan $ 0.000002409 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003589163805033, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000802556452034.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HTX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.88% 24 tunnin aikana ja -3.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HTX DAO (HTX) -rahakkeen markkinatiedot

No.3342

0.00%

TRX

HTX DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 499.66K. HTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999990000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.38B.

HTX DAO (HTX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HTX DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000002077+0.88%
30 päivää$ +0.0000005+26.58%
60 päivää$ +0.000000776+48.34%
90 päivää$ +0.000000434+22.29%
HTX DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000002077 (+0.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

HTX DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000005 (+26.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

HTX DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000776 (+48.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

HTX DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000434 (+22.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HTX DAO (HTX)?

Tarkista HTX DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HTX DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue HTX DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HTX DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

HTX DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HTX DAO (HTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HTX DAO (HTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HTX DAO-rahakkeelle.

Tarkista HTX DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikka

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

HTX DAO (HTX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa HTX DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HTX DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HTX paikallisiin valuuttoihin

1 HTX DAO(HTX) - VND
0.062656015
1 HTX DAO(HTX) - AUD
A$0.00000369055
1 HTX DAO(HTX) - GBP
0.00000176194
1 HTX DAO(HTX) - EUR
0.00000204766
1 HTX DAO(HTX) - USD
$0.000002381
1 HTX DAO(HTX) - MYR
RM0.00001004782
1 HTX DAO(HTX) - TRY
0.00009745433
1 HTX DAO(HTX) - JPY
¥0.000352388
1 HTX DAO(HTX) - ARS
ARS$0.00312877686
1 HTX DAO(HTX) - RUB
0.00019183717
1 HTX DAO(HTX) - INR
0.00020781368
1 HTX DAO(HTX) - IDR
Rp0.03903278064
1 HTX DAO(HTX) - KRW
0.00333473336
1 HTX DAO(HTX) - PHP
0.00013612177
1 HTX DAO(HTX) - EGP
￡E.0.00011545469
1 HTX DAO(HTX) - BRL
R$0.00001302407
1 HTX DAO(HTX) - CAD
C$0.00000330959
1 HTX DAO(HTX) - BDT
0.00028957722
1 HTX DAO(HTX) - NGN
0.00365743029
1 HTX DAO(HTX) - COP
$0.00960078725
1 HTX DAO(HTX) - ZAR
R.0.00004221513
1 HTX DAO(HTX) - UAH
0.00009804958
1 HTX DAO(HTX) - VES
Bs0.000326197
1 HTX DAO(HTX) - CLP
$0.00230957
1 HTX DAO(HTX) - PKR
Rs0.00067125152
1 HTX DAO(HTX) - KZT
0.00127940654
1 HTX DAO(HTX) - THB
฿0.00007778727
1 HTX DAO(HTX) - TWD
NT$0.0000726205
1 HTX DAO(HTX) - AED
د.إ0.00000873827
1 HTX DAO(HTX) - CHF
Fr0.0000019048
1 HTX DAO(HTX) - HKD
HK$0.00001859561
1 HTX DAO(HTX) - AMD
֏0.0009112087
1 HTX DAO(HTX) - MAD
.د.م0.00002145281
1 HTX DAO(HTX) - MXN
$0.00004466756
1 HTX DAO(HTX) - SAR
ريال0.00000892875
1 HTX DAO(HTX) - PLN
0.00000871446
1 HTX DAO(HTX) - RON
лв0.00001035735
1 HTX DAO(HTX) - SEK
kr0.00002290522
1 HTX DAO(HTX) - BGN
лв0.00000400008
1 HTX DAO(HTX) - HUF
Ft0.00081318293
1 HTX DAO(HTX) - CZK
0.00005040577
1 HTX DAO(HTX) - KWD
د.ك0.000000726205
1 HTX DAO(HTX) - ILS
0.00000811921
1 HTX DAO(HTX) - AOA
Kz0.00218240079
1 HTX DAO(HTX) - BHD
.د.ب0.000000895256
1 HTX DAO(HTX) - BMD
$0.000002381
1 HTX DAO(HTX) - DKK
kr0.00001530983
1 HTX DAO(HTX) - HNL
L0.00006259649
1 HTX DAO(HTX) - MUR
0.00010888313
1 HTX DAO(HTX) - NAD
$0.00004207227
1 HTX DAO(HTX) - NOK
kr0.00002423858
1 HTX DAO(HTX) - NZD
$0.00000407151
1 HTX DAO(HTX) - PAB
B/.0.000002381
1 HTX DAO(HTX) - PGK
K0.00000985734
1 HTX DAO(HTX) - QAR
ر.ق0.00000866684
1 HTX DAO(HTX) - RSD
дин.0.00024040957

HTX DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton HTX DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen HTX DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HTX DAO”

Paljonko HTX DAO (HTX) on arvoltaan tänään?
HTX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000002381 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HTX-USD-parin nykyinen hinta?
HTX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000002381. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HTX DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HTX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HTX saavutti ATH-hinnaksi 0.000003589163805033 USD.
Mikä oli HTX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HTX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000802556452034 USD.
Mikä on HTX-rahakkeen treidausvolyymi?
HTX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 499.66K USD.
Nouseeko HTX tänä vuonna korkeammalle?
HTX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HTX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:08:32 (UTC+8)

HTX DAO (HTX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

