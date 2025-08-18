HTX DAO (HTX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000002381. Viimeisen 24 tunnin aikana HTX on vaihdellut alimmillaan $ 0.000002328 ja korkeimmillaan $ 0.000002409 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003589163805033, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000802556452034.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HTX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.88% 24 tunnin aikana ja -3.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HTX DAO (HTX) -rahakkeen markkinatiedot
No.3342
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 499.66K
$ 499.66K$ 499.66K
$ 2.38B
$ 2.38B$ 2.38B
0.00
0.00 0.00
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000
0.00%
TRX
HTX DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 499.66K. HTX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999990000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.38B.
HTX DAO (HTX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän HTX DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000002077
+0.88%
30 päivää
$ +0.0000005
+26.58%
60 päivää
$ +0.000000776
+48.34%
90 päivää
$ +0.000000434
+22.29%
HTX DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000002077 (+0.88%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
HTX DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000005 (+26.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
HTX DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HTX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000776 (+48.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
HTX DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000434 (+22.29%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle HTX DAO (HTX)?
HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.
HTX DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja HTX DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HTX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue HTX DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään HTX DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
HTX DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon HTX DAO (HTX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HTX DAO (HTX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HTX DAO-rahakkeelle.
HTX DAO (HTX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
HTX DAO (HTX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa HTX DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa HTX DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.