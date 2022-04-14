Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hatom (HTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hatom (HTM) -rahakkeen tiedot Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain. Virallinen verkkosivusto: http://hatom.com/ Valkoinen paperi: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Osta HTM-rahaketta nyt!

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hatom (HTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.67M $ 16.67M $ 16.67M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.569 $ 3.569 $ 3.569 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09885599727457797 $ 0.09885599727457797 $ 0.09885599727457797 Nykyinen hinta: $ 0.1076 $ 0.1076 $ 0.1076 Lue lisää Hatom (HTM) -rahakkeen hinnasta

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HTM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HTM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hatom (HTM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HTM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HTM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hatom (HTM) -rahakkeen hintahistoria HTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HTM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HTM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HTM-rahakkeen hintaennuste nyt!

