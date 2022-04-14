Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hatom (HTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Hatom (HTM) -rahakkeen tiedot

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Virallinen verkkosivusto:
http://hatom.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Hatom (HTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 16.67M
$ 16.67M$ 16.67M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.569
$ 3.569$ 3.569
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.09885599727457797
$ 0.09885599727457797$ 0.09885599727457797
Nykyinen hinta:
$ 0.1076
$ 0.1076$ 0.1076

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HTM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HTM-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Hatom (HTM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HTM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Hatom (HTM) -rahakkeen hintahistoria

HTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

HTM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.