Lisätietoja HTM-rahakkeesta

HTM-rahakkeen hintatiedot

HTM-rahakkeen valkoinen paperi

HTM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HTM-rahakkeen tokenomiikka

HTM-rahakkeen hintaennuste

HTM-rahakkeen historia

HTM-osto-opas

HTM/fiat-valuuttamuunnin

HTM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hatom-logo

Hatom – hinta (HTM)

1HTM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1021
$0.1021$0.1021
-0.58%1D
USD
Reaaliaikainen Hatom (HTM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:56:02 (UTC+8)

Hatom (HTM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.102
$ 0.102$ 0.102
24 h:n matalin
$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065
24 h:n korkein

$ 0.102
$ 0.102$ 0.102

$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065

$ 3.5947183933695026
$ 3.5947183933695026$ 3.5947183933695026

$ 0.10257553700884246
$ 0.10257553700884246$ 0.10257553700884246

-0.59%

-0.58%

-8.18%

-8.18%

Hatom (HTM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1022. Viimeisen 24 tunnin aikana HTM on vaihdellut alimmillaan $ 0.102 ja korkeimmillaan $ 0.1065 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.5947183933695026, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10257553700884246.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HTM on muuttunut -0.59% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -8.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hatom (HTM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1893

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 99.96K
$ 99.96K$ 99.96K

$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M

16.67M
16.67M 16.67M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

16.66%

EGLD

Hatom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.96K. HTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.67M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.22M.

Hatom (HTM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hatom-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000596-0.58%
30 päivää$ -0.0616-37.61%
60 päivää$ -0.0114-10.04%
90 päivää$ -0.1322-56.40%
Hatom-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HTM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000596 (-0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hatom 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0616 (-37.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hatom-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HTM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0114 (-10.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hatom-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1322 (-56.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hatom (HTM)?

Tarkista Hatom-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hatom (HTM)

Hatom has built a complete Ecosystem dedicated to fostering DeFi on MultiversX, offering a range of products designed to shape the landscape, including a lending and borrowing protocol, liquid staking, a native stablecoin, and lending as a service among other ventures. Hatom's ecosystem is committed to providing users with secure, transparent, and user-friendly access to DeFi services while emphasizing scalability and security within the MultiversX blockchain.

Hatom on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hatom-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HTM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hatom-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hatom-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hatom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hatom (HTM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hatom (HTM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hatom-rahakkeelle.

Tarkista Hatom-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikka

Hatom (HTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hatom (HTM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hatom:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hatom MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HTM paikallisiin valuuttoihin

1 Hatom(HTM) - VND
2,689.393
1 Hatom(HTM) - AUD
A$0.15841
1 Hatom(HTM) - GBP
0.075628
1 Hatom(HTM) - EUR
0.087892
1 Hatom(HTM) - USD
$0.1022
1 Hatom(HTM) - MYR
RM0.431284
1 Hatom(HTM) - TRY
4.183046
1 Hatom(HTM) - JPY
¥15.1256
1 Hatom(HTM) - ARS
ARS$134.296932
1 Hatom(HTM) - RUB
8.234254
1 Hatom(HTM) - INR
8.926148
1 Hatom(HTM) - IDR
Rp1,675.409568
1 Hatom(HTM) - KRW
143.337544
1 Hatom(HTM) - PHP
5.844818
1 Hatom(HTM) - EGP
￡E.4.955678
1 Hatom(HTM) - BRL
R$0.560056
1 Hatom(HTM) - CAD
C$0.142058
1 Hatom(HTM) - BDT
12.429564
1 Hatom(HTM) - NGN
156.988398
1 Hatom(HTM) - COP
$412.09595
1 Hatom(HTM) - ZAR
R.1.81405
1 Hatom(HTM) - UAH
4.208596
1 Hatom(HTM) - VES
Bs14.0014
1 Hatom(HTM) - CLP
$98.9296
1 Hatom(HTM) - PKR
Rs28.812224
1 Hatom(HTM) - KZT
54.916148
1 Hatom(HTM) - THB
฿3.338874
1 Hatom(HTM) - TWD
NT$3.1171
1 Hatom(HTM) - AED
د.إ0.375074
1 Hatom(HTM) - CHF
Fr0.08176
1 Hatom(HTM) - HKD
HK$0.798182
1 Hatom(HTM) - AMD
֏39.11194
1 Hatom(HTM) - MAD
.د.م0.920822
1 Hatom(HTM) - MXN
$1.917272
1 Hatom(HTM) - SAR
ريال0.38325
1 Hatom(HTM) - PLN
0.374052
1 Hatom(HTM) - RON
лв0.44457
1 Hatom(HTM) - SEK
kr0.982142
1 Hatom(HTM) - BGN
лв0.171696
1 Hatom(HTM) - HUF
Ft34.927872
1 Hatom(HTM) - CZK
2.163574
1 Hatom(HTM) - KWD
د.ك0.031171
1 Hatom(HTM) - ILS
0.348502
1 Hatom(HTM) - AOA
Kz93.675498
1 Hatom(HTM) - BHD
.د.ب0.0385294
1 Hatom(HTM) - BMD
$0.1022
1 Hatom(HTM) - DKK
kr0.657146
1 Hatom(HTM) - HNL
L2.686838
1 Hatom(HTM) - MUR
4.673606
1 Hatom(HTM) - NAD
$1.805874
1 Hatom(HTM) - NOK
kr1.040396
1 Hatom(HTM) - NZD
$0.174762
1 Hatom(HTM) - PAB
B/.0.1022
1 Hatom(HTM) - PGK
K0.423108
1 Hatom(HTM) - QAR
ر.ق0.372008
1 Hatom(HTM) - RSD
дин.10.310958

Hatom-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hatom toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hatom-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hatom”

Paljonko Hatom (HTM) on arvoltaan tänään?
HTM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1022 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HTM-USD-parin nykyinen hinta?
HTM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1022. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hatom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HTM markkina-arvo on $ 1.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.67M USD.
Mikä oli HTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HTM saavutti ATH-hinnaksi 3.5947183933695026 USD.
Mikä oli HTM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HTM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10257553700884246 USD.
Mikä on HTM-rahakkeen treidausvolyymi?
HTM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.96K USD.
Nouseeko HTM tänä vuonna korkeammalle?
HTM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HTM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:56:02 (UTC+8)

Hatom (HTM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HTM-USD-laskin

Summa

HTM
HTM
USD
USD

1 HTM = 0.1022 USD

Treidaa HTM-rahaketta

HTMUSDT
$0.1021
$0.1021$0.1021
-0.67%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu