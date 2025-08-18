Lisätietoja HOT-rahakkeesta

Holo Token-logo

Holo Token – hinta (HOT)

1HOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Holo Token (HOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:59 (UTC+8)

Holo Token (HOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Holo Token (HOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009657. Viimeisen 24 tunnin aikana HOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0009569 ja korkeimmillaan $ 0.0010141 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03156761, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000218929983954.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOT on muuttunut -1.13% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja +3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Holo Token (HOT) -rahakkeen markkinatiedot

Holo Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 169.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 712.88K. HOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.02B ja sen kokonaistarjonta on 177619433541.14133. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.53M.

Holo Token (HOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Holo Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000003684-0.38%
30 päivää$ -0.0002107-17.92%
60 päivää$ +0.0002049+26.93%
90 päivää$ -0.0001612-14.31%
Holo Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003684 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Holo Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002107 (-17.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Holo Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002049 (+26.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Holo Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001612 (-14.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Holo Token (HOT)?

Tarkista Holo Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Holo Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Holo Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Holo Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Holo Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Holo Token (HOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Holo Token (HOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Holo Token-rahakkeelle.

Tarkista Holo Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikka

Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Holo Token (HOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Holo Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Holo Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOT paikallisiin valuuttoihin

Holo Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Holo Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Holo Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Holo Token”

Paljonko Holo Token (HOT) on arvoltaan tänään?
HOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009657 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOT-USD-parin nykyinen hinta?
HOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009657. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Holo Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOT markkina-arvo on $ 169.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.02B USD.
Mikä oli HOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOT saavutti ATH-hinnaksi 0.03156761 USD.
Mikä oli HOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000218929983954 USD.
Mikä on HOT-rahakkeen treidausvolyymi?
HOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 712.88K USD.
Nouseeko HOT tänä vuonna korkeammalle?
HOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:59 (UTC+8)

Holo Token (HOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

