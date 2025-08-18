Holo Token (HOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009657. Viimeisen 24 tunnin aikana HOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0009569 ja korkeimmillaan $ 0.0010141 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03156761, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000218929983954.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HOT on muuttunut -1.13% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja +3.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Holo Token (HOT) -rahakkeen markkinatiedot
No.252
$ 169.01M
$ 169.01M$ 169.01M
$ 712.88K
$ 712.88K$ 712.88K
$ 171.53M
$ 171.53M$ 171.53M
175.02B
175.02B 175.02B
--
----
177,619,433,541.14133
177,619,433,541.14133 177,619,433,541.14133
ETH
Holo Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 169.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 712.88K. HOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 175.02B ja sen kokonaistarjonta on 177619433541.14133. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.53M.
Holo Token (HOT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Holo Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000003684
-0.38%
30 päivää
$ -0.0002107
-17.92%
60 päivää
$ +0.0002049
+26.93%
90 päivää
$ -0.0001612
-14.31%
Holo Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000003684 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Holo Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002107 (-17.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Holo Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002049 (+26.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Holo Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001612 (-14.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Holo Token (HOT)?
Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
Holo Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Holo Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Holo Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Holo Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Holo Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Holo Token (HOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Holo Token (HOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Holo Token-rahakkeelle.
Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Holo Token (HOT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Holo Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Holo Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.