Holo Token (HOT) -rahakkeen tiedot Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. Virallinen verkkosivusto: https://holochain.org/ Valkoinen paperi: https://holo.host/whitepapers/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 Osta HOT-rahaketta nyt!

Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Holo Token (HOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 172.34M $ 172.34M $ 172.34M Kokonaistarjonta: $ 177.62B $ 177.62B $ 177.62B Kierrossa oleva tarjonta: $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 174.90M $ 174.90M $ 174.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 Nykyinen hinta: $ 0.0009847 $ 0.0009847 $ 0.0009847 Lue lisää Holo Token (HOT) -rahakkeen hinnasta

Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Holo Token (HOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Holo Token (HOT) -rahakkeen hintahistoria HOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

