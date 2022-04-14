Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hooked Protocol (HOOK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tiedot Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Virallinen verkkosivusto: https://hooked.io/ Valkoinen paperi: https://hooked-protocol.gitbook.io/hooked-protocol-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa260E12d2B924cb899AE80BB58123ac3fEE1E2F0 Osta HOOK-rahaketta nyt!

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29.04M $ 29.04M $ 29.04M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 255.58M $ 255.58M $ 255.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 56.82M $ 56.82M $ 56.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.0806 $ 4.0806 $ 4.0806 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 $ 0.07833259635294688 Nykyinen hinta: $ 0.11364 $ 0.11364 $ 0.11364 Lue lisää Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen hinnasta

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOOK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen hintahistoria HOOK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOOK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOOK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOOK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOOK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOOK-rahakkeen hintaennuste nyt!

