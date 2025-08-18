Lisätietoja HOOK-rahakkeesta

Hooked Protocol-logo

Hooked Protocol – hinta (HOOK)

1HOOK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.10462
$0.10462$0.10462
+0.28%1D
USD
Reaaliaikainen Hooked Protocol (HOOK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:50 (UTC+8)

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.10334
$ 0.10334$ 0.10334
24 h:n matalin
$ 0.11016
$ 0.11016$ 0.11016
24 h:n korkein

$ 0.10334
$ 0.10334$ 0.10334

$ 0.11016
$ 0.11016$ 0.11016

$ 4.062533059080115
$ 4.062533059080115$ 4.062533059080115

$ 0.07833259635294688
$ 0.07833259635294688$ 0.07833259635294688

+0.51%

+0.28%

+0.67%

+0.67%

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.10462. Viimeisen 24 tunnin aikana HOOK on vaihdellut alimmillaan $ 0.10334 ja korkeimmillaan $ 0.11016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.062533059080115, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07833259635294688.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOOK on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja +0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen markkinatiedot

No.776

$ 26.74M
$ 26.74M$ 26.74M

$ 534.55K
$ 534.55K$ 534.55K

$ 52.31M
$ 52.31M$ 52.31M

255.58M
255.58M 255.58M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Hooked Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.55K. HOOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.58M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.31M.

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hooked Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002921+0.28%
30 päivää$ -0.02262-17.78%
60 päivää$ +0.02245+27.32%
90 päivää$ -0.03459-24.85%
Hooked Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOOK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002921 (+0.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hooked Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02262 (-17.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hooked Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOOK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02245 (+27.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hooked Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03459 (-24.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hooked Protocol (HOOK)?

Tarkista Hooked Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hooked Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOOK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hooked Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hooked Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hooked Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hooked Protocol (HOOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hooked Protocol (HOOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hooked Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Hooked Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikka

Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hooked Protocol (HOOK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hooked Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hooked Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOOK paikallisiin valuuttoihin

1 Hooked Protocol(HOOK) - VND
2,753.0753
1 Hooked Protocol(HOOK) - AUD
A$0.162161
1 Hooked Protocol(HOOK) - GBP
0.0774188
1 Hooked Protocol(HOOK) - EUR
0.0899732
1 Hooked Protocol(HOOK) - USD
$0.10462
1 Hooked Protocol(HOOK) - MYR
RM0.4414964
1 Hooked Protocol(HOOK) - TRY
4.2904662
1 Hooked Protocol(HOOK) - JPY
¥15.48376
1 Hooked Protocol(HOOK) - ARS
ARS$137.4769572
1 Hooked Protocol(HOOK) - RUB
8.4292334
1 Hooked Protocol(HOOK) - INR
9.1322798
1 Hooked Protocol(HOOK) - IDR
Rp1,715.0816928
1 Hooked Protocol(HOOK) - KRW
146.321532
1 Hooked Protocol(HOOK) - PHP
5.9832178
1 Hooked Protocol(HOOK) - EGP
￡E.5.0719776
1 Hooked Protocol(HOOK) - BRL
R$0.5722714
1 Hooked Protocol(HOOK) - CAD
C$0.1454218
1 Hooked Protocol(HOOK) - BDT
12.7238844
1 Hooked Protocol(HOOK) - NGN
160.7057358
1 Hooked Protocol(HOOK) - COP
$421.853995
1 Hooked Protocol(HOOK) - ZAR
R.1.851774
1 Hooked Protocol(HOOK) - UAH
4.3082516
1 Hooked Protocol(HOOK) - VES
Bs14.33294
1 Hooked Protocol(HOOK) - CLP
$101.4814
1 Hooked Protocol(HOOK) - PKR
Rs29.6032752
1 Hooked Protocol(HOOK) - KZT
56.2165108
1 Hooked Protocol(HOOK) - THB
฿3.4127044
1 Hooked Protocol(HOOK) - TWD
NT$3.1940486
1 Hooked Protocol(HOOK) - AED
د.إ0.3839554
1 Hooked Protocol(HOOK) - CHF
Fr0.083696
1 Hooked Protocol(HOOK) - HKD
HK$0.8170822
1 Hooked Protocol(HOOK) - AMD
֏40.1144466
1 Hooked Protocol(HOOK) - MAD
.د.م0.9426262
1 Hooked Protocol(HOOK) - MXN
$1.9605788
1 Hooked Protocol(HOOK) - SAR
ريال0.392325
1 Hooked Protocol(HOOK) - PLN
0.3829092
1 Hooked Protocol(HOOK) - RON
лв0.455097
1 Hooked Protocol(HOOK) - SEK
kr1.0074906
1 Hooked Protocol(HOOK) - BGN
лв0.1757616
1 Hooked Protocol(HOOK) - HUF
Ft35.7308686
1 Hooked Protocol(HOOK) - CZK
2.2137592
1 Hooked Protocol(HOOK) - KWD
د.ك0.0319091
1 Hooked Protocol(HOOK) - ILS
0.355708
1 Hooked Protocol(HOOK) - AOA
Kz95.7178842
1 Hooked Protocol(HOOK) - BHD
.د.ب0.03944174
1 Hooked Protocol(HOOK) - BMD
$0.10462
1 Hooked Protocol(HOOK) - DKK
kr0.6727066
1 Hooked Protocol(HOOK) - HNL
L2.7473212
1 Hooked Protocol(HOOK) - MUR
4.7842726
1 Hooked Protocol(HOOK) - NAD
$1.851774
1 Hooked Protocol(HOOK) - NOK
kr1.0650316
1 Hooked Protocol(HOOK) - NZD
$0.1789002
1 Hooked Protocol(HOOK) - PAB
B/.0.10462
1 Hooked Protocol(HOOK) - PGK
K0.4383578
1 Hooked Protocol(HOOK) - QAR
ر.ق0.3808168
1 Hooked Protocol(HOOK) - RSD
дин.10.5603428

Hooked Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hooked Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hooked Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hooked Protocol”

Paljonko Hooked Protocol (HOOK) on arvoltaan tänään?
HOOK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.10462 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOOK-USD-parin nykyinen hinta?
HOOK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.10462. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hooked Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOOK markkina-arvo on $ 26.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.58M USD.
Mikä oli HOOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOOK saavutti ATH-hinnaksi 4.062533059080115 USD.
Mikä oli HOOK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOOK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07833259635294688 USD.
Mikä on HOOK-rahakkeen treidausvolyymi?
HOOK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.55K USD.
Nouseeko HOOK tänä vuonna korkeammalle?
HOOK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOOK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:20:50 (UTC+8)

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

