Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.10462. Viimeisen 24 tunnin aikana HOOK on vaihdellut alimmillaan $ 0.10334 ja korkeimmillaan $ 0.11016 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.062533059080115, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07833259635294688.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HOOK on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja +0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen markkinatiedot
Hooked Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.55K. HOOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.58M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.31M.
Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.
Hooked Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hooked Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HOOK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Hooked Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hooked Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Hooked Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Hooked Protocol (HOOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hooked Protocol (HOOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hooked Protocol-rahakkeelle.
Hooked Protocol (HOOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Hooked Protocol (HOOK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Hooked Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hooked Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
