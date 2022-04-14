Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Holdstation (HOLDSTATION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen tiedot Holdstation is a "product-fit community" platform for seamless trading and asset management. With A(i)gentFi, a launchpad for AI agents on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy revenue-generating agents. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction with its Wallet, DeFutures, and zkStarter launchpad for an intuitive DeFi experience. It supports dApp interaction, token swaps, and leveraged futures up to 500x, with expansion to Berachain and Worldchain, offering enhanced security with features like Paymaster, Batch Transactions, and Social Recovery. Virallinen verkkosivusto: https://holdstation.com/ Valkoinen paperi: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.zksync.io/address/0xed4040fD47629e7c8FBB7DA76bb50B3e7695F0f2 Osta HOLDSTATION-rahaketta nyt!

Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 39.78M $ 39.78M $ 39.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.261 $ 5.261 $ 5.261 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 $ 0.5987876567755669 Nykyinen hinta: $ 1.326 $ 1.326 $ 1.326 Lue lisää Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen hinnasta

Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOLDSTATION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOLDSTATION-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOLDSTATION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOLDSTATION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOLDSTATION-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOLDSTATION-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOLDSTATION-rahakkeita MEXCistä nyt!

Holdstation (HOLDSTATION) -rahakkeen hintahistoria HOLDSTATION -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOLDSTATION-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOLDSTATION-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOLDSTATION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOLDSTATION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOLDSTATION-rahakkeen hintaennuste nyt!

