Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tiedot Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Virallinen verkkosivusto: https://hamsterkombat.io/ Valkoinen paperi: https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf Block Explorer: https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo Osta HMSTR-rahaketta nyt!

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.10M $ 49.10M $ 49.10M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 64.38B $ 64.38B $ 64.38B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 76.27M $ 76.27M $ 76.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 $ 0.000638554676099346 Nykyinen hinta: $ 0.0007627 $ 0.0007627 $ 0.0007627 Lue lisää Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen hinnasta

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HMSTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HMSTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HMSTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HMSTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

