Hamster Kombat-logo

Hamster Kombat – hinta (HMSTR)

1HMSTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.21%1D
USD
Reaaliaikainen Hamster Kombat (HMSTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:54:38 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.30%

-0.21%

-3.22%

-3.22%

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0007015. Viimeisen 24 tunnin aikana HMSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0007008 ja korkeimmillaan $ 0.0007357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.010042899226314997, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000638554676099346.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HMSTR on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -3.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen markkinatiedot

No.596

64.37%

TONCOIN

Hamster Kombat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 779.91K. HMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.38B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 70.15M.

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hamster Kombat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001476-0.21%
30 päivää$ -0.000231-24.78%
60 päivää$ +0.0000302+4.49%
90 päivää$ -0.0015285-68.55%
Hamster Kombat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HMSTR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001476 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hamster Kombat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000231 (-24.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hamster Kombat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HMSTR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000302 (+4.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hamster Kombat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0015285 (-68.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hamster Kombat (HMSTR)?

Tarkista Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hamster Kombat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HMSTR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hamster Kombat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hamster Kombat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hamster Kombat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hamster Kombat (HMSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hamster Kombat (HMSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hamster Kombat-rahakkeelle.

Tarkista Hamster Kombat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tokenomiikka

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HMSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hamster Kombat (HMSTR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hamster Kombat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hamster Kombat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HMSTR paikallisiin valuuttoihin

1 Hamster Kombat(HMSTR) - VND
18.4599725
1 Hamster Kombat(HMSTR) - AUD
A$0.001087325
1 Hamster Kombat(HMSTR) - GBP
0.00051911
1 Hamster Kombat(HMSTR) - EUR
0.00060329
1 Hamster Kombat(HMSTR) - USD
$0.0007015
1 Hamster Kombat(HMSTR) - MYR
RM0.00296033
1 Hamster Kombat(HMSTR) - TRY
0.028712395
1 Hamster Kombat(HMSTR) - JPY
¥0.103822
1 Hamster Kombat(HMSTR) - ARS
ARS$0.92181309
1 Hamster Kombat(HMSTR) - RUB
0.056519855
1 Hamster Kombat(HMSTR) - INR
0.06126901
1 Hamster Kombat(HMSTR) - IDR
Rp11.49999816
1 Hamster Kombat(HMSTR) - KRW
0.98386778
1 Hamster Kombat(HMSTR) - PHP
0.040118785
1 Hamster Kombat(HMSTR) - EGP
￡E.0.034015735
1 Hamster Kombat(HMSTR) - BRL
R$0.00384422
1 Hamster Kombat(HMSTR) - CAD
C$0.000975085
1 Hamster Kombat(HMSTR) - BDT
0.08531643
1 Hamster Kombat(HMSTR) - NGN
1.077567135
1 Hamster Kombat(HMSTR) - COP
$2.828623375
1 Hamster Kombat(HMSTR) - ZAR
R.0.012451625
1 Hamster Kombat(HMSTR) - UAH
0.02888777
1 Hamster Kombat(HMSTR) - VES
Bs0.0961055
1 Hamster Kombat(HMSTR) - CLP
$0.679052
1 Hamster Kombat(HMSTR) - PKR
Rs0.19776688
1 Hamster Kombat(HMSTR) - KZT
0.37694401
1 Hamster Kombat(HMSTR) - THB
฿0.022918005
1 Hamster Kombat(HMSTR) - TWD
NT$0.02139575
1 Hamster Kombat(HMSTR) - AED
د.إ0.002574505
1 Hamster Kombat(HMSTR) - CHF
Fr0.0005612
1 Hamster Kombat(HMSTR) - HKD
HK$0.005478715
1 Hamster Kombat(HMSTR) - AMD
֏0.26846405
1 Hamster Kombat(HMSTR) - MAD
.د.م0.006320515
1 Hamster Kombat(HMSTR) - MXN
$0.01316014
1 Hamster Kombat(HMSTR) - SAR
ريال0.002630625
1 Hamster Kombat(HMSTR) - PLN
0.00256749
1 Hamster Kombat(HMSTR) - RON
лв0.003051525
1 Hamster Kombat(HMSTR) - SEK
kr0.006741415
1 Hamster Kombat(HMSTR) - BGN
лв0.00117852
1 Hamster Kombat(HMSTR) - HUF
Ft0.23974464
1 Hamster Kombat(HMSTR) - CZK
0.014850755
1 Hamster Kombat(HMSTR) - KWD
د.ك0.0002139575
1 Hamster Kombat(HMSTR) - ILS
0.002392115
1 Hamster Kombat(HMSTR) - AOA
Kz0.642987885
1 Hamster Kombat(HMSTR) - BHD
.د.ب0.0002644655
1 Hamster Kombat(HMSTR) - BMD
$0.0007015
1 Hamster Kombat(HMSTR) - DKK
kr0.004510645
1 Hamster Kombat(HMSTR) - HNL
L0.018442435
1 Hamster Kombat(HMSTR) - MUR
0.032079595
1 Hamster Kombat(HMSTR) - NAD
$0.012395505
1 Hamster Kombat(HMSTR) - NOK
kr0.00714127
1 Hamster Kombat(HMSTR) - NZD
$0.001199565
1 Hamster Kombat(HMSTR) - PAB
B/.0.0007015
1 Hamster Kombat(HMSTR) - PGK
K0.00290421
1 Hamster Kombat(HMSTR) - QAR
ر.ق0.00255346
1 Hamster Kombat(HMSTR) - RSD
дин.0.070774335

Hamster Kombat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hamster Kombat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hamster Kombat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hamster Kombat”

Paljonko Hamster Kombat (HMSTR) on arvoltaan tänään?
HMSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0007015 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HMSTR-USD-parin nykyinen hinta?
HMSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0007015. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hamster Kombat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HMSTR markkina-arvo on $ 45.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 64.38B USD.
Mikä oli HMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HMSTR saavutti ATH-hinnaksi 0.010042899226314997 USD.
Mikä oli HMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HMSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000638554676099346 USD.
Mikä on HMSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
HMSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 779.91K USD.
Nouseeko HMSTR tänä vuonna korkeammalle?
HMSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HMSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:54:38 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

