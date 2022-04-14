Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hive Intelligence (HINT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tiedot Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. Virallinen verkkosivusto: http://hiveintelligence.xyz Valkoinen paperi: http://docs.hiveintelligence.xyz Block Explorer: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Osta HINT-rahaketta nyt!

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 Nykyinen hinta: $ 0.005889 $ 0.005889 $ 0.005889 Lue lisää Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen hinnasta

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HINT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HINT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HINT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HINT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HINT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HINT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HINT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen hintahistoria HINT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HINT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HINT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HINT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HINT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HINT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!