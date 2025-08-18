Lisätietoja HINT-rahakkeesta

Hive Intelligence-logo

Hive Intelligence – hinta (HINT)

1HINT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $0.006003

Reaaliaikainen Hive Intelligence (HINT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:14 (UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006004. Viimeisen 24 tunnin aikana HINT on vaihdellut alimmillaan $ 0.005983 ja korkeimmillaan $ 0.006178 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0418835281570032, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00207862882740898.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HINT on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, -1.20% 24 tunnin aikana ja -14.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen markkinatiedot

BASE

Hive Intelligence-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 130.18K. HINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.38M ja sen kokonaistarjonta on 999999996.6606125. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.00M.

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hive Intelligence-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00007291-1.20%
30 päivää$ -0.00229-27.62%
60 päivää$ -0.000065-1.08%
90 päivää$ -0.002556-29.86%
Hive Intelligence-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HINT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00007291 (-1.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hive Intelligence 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00229 (-27.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hive Intelligence-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HINT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000065 (-1.08%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hive Intelligence-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002556 (-29.86%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hive Intelligence (HINT)?

Tarkista Hive Intelligence-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hive Intelligence-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HINT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hive Intelligence-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hive Intelligence-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hive Intelligence-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hive Intelligence (HINT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hive Intelligence (HINT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hive Intelligence-rahakkeelle.

Tarkista Hive Intelligence-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikka

Hive Intelligence (HINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HINT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hive Intelligence (HINT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hive Intelligence:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hive Intelligence MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HINT paikallisiin valuuttoihin

Hive Intelligence-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hive Intelligence toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Hive Intelligence-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hive Intelligence”

Paljonko Hive Intelligence (HINT) on arvoltaan tänään?
HINT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006004 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HINT-USD-parin nykyinen hinta?
HINT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006004. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hive Intelligence-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HINT markkina-arvo on $ 2.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HINT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 460.38M USD.
Mikä oli HINT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HINT saavutti ATH-hinnaksi 0.0418835281570032 USD.
Mikä oli HINT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HINT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00207862882740898 USD.
Mikä on HINT-rahakkeen treidausvolyymi?
HINT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 130.18K USD.
Nouseeko HINT tänä vuonna korkeammalle?
HINT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HINT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:07:14 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

