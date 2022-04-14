Humans.ai (HEART) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Humans.ai (HEART) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Humans.ai (HEART) -rahakkeen tiedot Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Virallinen verkkosivusto: https://humans.ai Valkoinen paperi: http://humans.ai/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/ Osta HEART-rahaketta nyt!

Humans.ai (HEART) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Humans.ai (HEART) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 53.51M $ 53.51M $ 53.51M Kokonaistarjonta: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.51M $ 53.51M $ 53.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Nykyinen hinta: $ 0.00686 $ 0.00686 $ 0.00686 Lue lisää Humans.ai (HEART) -rahakkeen hinnasta

Humans.ai (HEART) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Humans.ai (HEART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HEART-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEART-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HEART-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEART-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HEART-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Humans.ai (HEART) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HEART-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HEART-rahakkeita MEXCistä nyt!

Humans.ai (HEART) -rahakkeen hintahistoria HEART -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HEART-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HEART-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HEART-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEART-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HEART-rahakkeen hintaennuste nyt!

