Hydranet (HDN) -rahakkeen tiedot Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network. Virallinen verkkosivusto: https://hydranet.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.hydranet.ai/welcome Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430 Osta HDN-rahaketta nyt!

Hydranet (HDN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hydranet (HDN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 183.41M $ 183.41M $ 183.41M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1795 $ 0.1795 $ 0.1795 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 $ 0.001732296451158479 Nykyinen hinta: $ 0.0399 $ 0.0399 $ 0.0399 Lue lisää Hydranet (HDN) -rahakkeen hinnasta

Hydranet (HDN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hydranet (HDN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HDN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HDN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HDN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HDN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Hydranet (HDN) -rahakkeen hintahistoria HDN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HDN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HDN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HDN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HDN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HDN-rahakkeen hintaennuste nyt!

