Humanity (H) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Humanity (H) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Humanity (H) -rahakkeen tiedot Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity. Virallinen verkkosivusto: https://www.humanity.org/ Valkoinen paperi: https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol Block Explorer: https://explorer.humanity.org/mainnet/overview Osta H-rahaketta nyt!

Humanity (H) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Humanity (H) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 54.80M $ 54.80M $ 54.80M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 300.30M $ 300.30M $ 300.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 Nykyinen hinta: $ 0.03003 $ 0.03003 $ 0.03003 Lue lisää Humanity (H) -rahakkeen hinnasta

Humanity (H) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Humanity (H) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä H-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta H-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät H-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu H-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka H-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Humanity (H) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita H-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan H-rahakkeita MEXCistä nyt!

Humanity (H) -rahakkeen hintahistoria H -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu H-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

H-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne H-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? H-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso H-rahakkeen hintaennuste nyt!

