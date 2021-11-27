GTC

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

SijoitusNo.715

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)4.66%

Kierrossa oleva tarjonta96,384,727.70514555

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta100,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta29.033902808657192,2021-11-27

Alin hinta0.19580728738080047,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoGitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

