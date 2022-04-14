Gram (GRAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gram (GRAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gram (GRAM) -rahakkeen tiedot Gram is a decentralized cryptocurrency, the distribution of which is taking place through PoW-mechanism based on The Open Network Blockchain (TON). Virallinen verkkosivusto: https://gramcoin.org Block Explorer: https://tonviewer.com/EQC47093oX5Xhb0xuk2lCr2RhS8rj-vul61u4W2UH5ORmG_O Osta GRAM-rahaketta nyt!

Gram (GRAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gram (GRAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.15M $ 16.15M $ 16.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0847 $ 0.0847 $ 0.0847 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 $ 0.0000039432576 Nykyinen hinta: $ 0.00323 $ 0.00323 $ 0.00323 Lue lisää Gram (GRAM) -rahakkeen hinnasta

Gram (GRAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gram (GRAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRAM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gram (GRAM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRAM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRAM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gram (GRAM) -rahakkeen hintahistoria GRAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

