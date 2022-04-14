New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu New XAI gork (GORK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tiedot @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Virallinen verkkosivusto: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Block Explorer: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Osta GORK-rahaketta nyt!

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu New XAI gork (GORK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.16M $ 10.16M $ 10.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Nykyinen hinta: $ 0.010157 $ 0.010157 $ 0.010157 Lue lisää New XAI gork (GORK) -rahakkeen hinnasta

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GORK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GORK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GORK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GORK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GORK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään New XAI gork (GORK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GORK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GORK-rahakkeita MEXCistä nyt!

New XAI gork (GORK) -rahakkeen hintahistoria GORK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GORK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GORK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GORK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GORK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GORK-rahakkeen hintaennuste nyt!

