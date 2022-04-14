New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu New XAI gork (GORK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tiedot

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Virallinen verkkosivusto:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Block Explorer:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu New XAI gork (GORK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.09545
$ 0.09545$ 0.09545
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773
Nykyinen hinta:
$ 0.010157
$ 0.010157$ 0.010157

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GORK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GORK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GORK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GORK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GORK-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään New XAI gork (GORK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GORK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

New XAI gork (GORK) -rahakkeen hintahistoria

GORK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GORK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GORK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GORK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.