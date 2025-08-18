Lisätietoja GORK-rahakkeesta

GORK-rahakkeen hintatiedot

GORK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GORK-rahakkeen tokenomiikka

GORK-rahakkeen hintaennuste

GORK-rahakkeen historia

GORK-osto-opas

GORK/fiat-valuuttamuunnin

GORK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

New XAI gork-logo

New XAI gork – hinta (GORK)

1GORK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.008814
$0.008814$0.008814
+0.14%1D
USD
Reaaliaikainen New XAI gork (GORK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:49:36 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.008745
$ 0.008745$ 0.008745
24 h:n matalin
$ 0.009446
$ 0.009446$ 0.009446
24 h:n korkein

$ 0.008745
$ 0.008745$ 0.008745

$ 0.009446
$ 0.009446$ 0.009446

$ 0.08752514903536558
$ 0.08752514903536558$ 0.08752514903536558

$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773

-0.28%

+0.14%

-24.89%

-24.89%

New XAI gork (GORK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008807. Viimeisen 24 tunnin aikana GORK on vaihdellut alimmillaan $ 0.008745 ja korkeimmillaan $ 0.009446 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GORK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08752514903536558, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004836667412946773.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GORK on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, +0.14% 24 tunnin aikana ja -24.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

New XAI gork (GORK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1182

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

$ 91.94K
$ 91.94K$ 91.94K

$ 8.81M
$ 8.81M$ 8.81M

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

999,993,896.21
999,993,896.21 999,993,896.21

100.00%

SOL

New XAI gork-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.94K. GORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999993896.21. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.81M.

New XAI gork (GORK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän New XAI gork-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001232+0.14%
30 päivää$ +0.001678+23.53%
60 päivää$ +0.00341+63.18%
90 päivää$ -0.012833-59.31%
New XAI gork-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GORK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001232 (+0.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

New XAI gork 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001678 (+23.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

New XAI gork-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GORK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00341 (+63.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

New XAI gork-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.012833 (-59.31%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle New XAI gork (GORK)?

Tarkista New XAI gork-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

New XAI gork on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja New XAI gork-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GORK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue New XAI gork-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään New XAI gork-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

New XAI gork-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon New XAI gork (GORK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko New XAI gork (GORK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita New XAI gork-rahakkeelle.

Tarkista New XAI gork-rahakkeen hintaennuste nyt!

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikka

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GORK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

New XAI gork (GORK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa New XAI gork:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa New XAI gork MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GORK paikallisiin valuuttoihin

1 New XAI gork(GORK) - VND
231.756205
1 New XAI gork(GORK) - AUD
A$0.01365085
1 New XAI gork(GORK) - GBP
0.00651718
1 New XAI gork(GORK) - EUR
0.00757402
1 New XAI gork(GORK) - USD
$0.008807
1 New XAI gork(GORK) - MYR
RM0.03716554
1 New XAI gork(GORK) - TRY
0.36047051
1 New XAI gork(GORK) - JPY
¥1.303436
1 New XAI gork(GORK) - ARS
ARS$11.57292642
1 New XAI gork(GORK) - RUB
0.70957999
1 New XAI gork(GORK) - INR
0.76920338
1 New XAI gork(GORK) - IDR
Rp144.37702608
1 New XAI gork(GORK) - KRW
12.35199364
1 New XAI gork(GORK) - PHP
0.50367233
1 New XAI gork(GORK) - EGP
￡E.0.42705143
1 New XAI gork(GORK) - BRL
R$0.04826236
1 New XAI gork(GORK) - CAD
C$0.01224173
1 New XAI gork(GORK) - BDT
1.07110734
1 New XAI gork(GORK) - NGN
13.52834463
1 New XAI gork(GORK) - COP
$35.51202575
1 New XAI gork(GORK) - ZAR
R.0.15632425
1 New XAI gork(GORK) - UAH
0.36267226
1 New XAI gork(GORK) - VES
Bs1.206559
1 New XAI gork(GORK) - CLP
$8.525176
1 New XAI gork(GORK) - PKR
Rs2.48286944
1 New XAI gork(GORK) - KZT
4.73235338
1 New XAI gork(GORK) - THB
฿0.28772469
1 New XAI gork(GORK) - TWD
NT$0.2686135
1 New XAI gork(GORK) - AED
د.إ0.03232169
1 New XAI gork(GORK) - CHF
Fr0.0070456
1 New XAI gork(GORK) - HKD
HK$0.06878267
1 New XAI gork(GORK) - AMD
֏3.3704389
1 New XAI gork(GORK) - MAD
.د.م0.07935107
1 New XAI gork(GORK) - MXN
$0.16521932
1 New XAI gork(GORK) - SAR
ريال0.03302625
1 New XAI gork(GORK) - PLN
0.03223362
1 New XAI gork(GORK) - RON
лв0.03831045
1 New XAI gork(GORK) - SEK
kr0.08463527
1 New XAI gork(GORK) - BGN
лв0.01479576
1 New XAI gork(GORK) - HUF
Ft3.00988032
1 New XAI gork(GORK) - CZK
0.18644419
1 New XAI gork(GORK) - KWD
د.ك0.002686135
1 New XAI gork(GORK) - ILS
0.03003187
1 New XAI gork(GORK) - AOA
Kz8.07240813
1 New XAI gork(GORK) - BHD
.د.ب0.003320239
1 New XAI gork(GORK) - BMD
$0.008807
1 New XAI gork(GORK) - DKK
kr0.05662901
1 New XAI gork(GORK) - HNL
L0.23153603
1 New XAI gork(GORK) - MUR
0.40274411
1 New XAI gork(GORK) - NAD
$0.15561969
1 New XAI gork(GORK) - NOK
kr0.08965526
1 New XAI gork(GORK) - NZD
$0.01505997
1 New XAI gork(GORK) - PAB
B/.0.008807
1 New XAI gork(GORK) - PGK
K0.03646098
1 New XAI gork(GORK) - QAR
ر.ق0.03205748
1 New XAI gork(GORK) - RSD
дин.0.88853823

New XAI gork-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton New XAI gork toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen New XAI gork-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”New XAI gork”

Paljonko New XAI gork (GORK) on arvoltaan tänään?
GORK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008807 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GORK-USD-parin nykyinen hinta?
GORK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008807. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on New XAI gork-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GORK markkina-arvo on $ 8.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GORK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli GORK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GORK saavutti ATH-hinnaksi 0.08752514903536558 USD.
Mikä oli GORK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GORK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004836667412946773 USD.
Mikä on GORK-rahakkeen treidausvolyymi?
GORK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.94K USD.
Nouseeko GORK tänä vuonna korkeammalle?
GORK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GORK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:49:36 (UTC+8)

New XAI gork (GORK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GORK-USD-laskin

Summa

GORK
GORK
USD
USD

1 GORK = 0.008807 USD

Treidaa GORK-rahaketta

GORKUSDT
$0.008814
$0.008814$0.008814
+0.04%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu