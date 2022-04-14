Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gode Chain (GODE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gode Chain (GODE) -rahakkeen tiedot Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Virallinen verkkosivusto: https://godechain.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Osta GODE-rahaketta nyt!

Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gode Chain (GODE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 $ 0.000153823138845251 Nykyinen hinta: $ 0.0001691 $ 0.0001691 $ 0.0001691 Lue lisää Gode Chain (GODE) -rahakkeen hinnasta

Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GODE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GODE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GODE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GODE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GODE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gode Chain (GODE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GODE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GODE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gode Chain (GODE) -rahakkeen hintahistoria GODE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GODE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GODE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GODE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GODE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GODE-rahakkeen hintaennuste nyt!

