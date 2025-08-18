Lisätietoja GODE-rahakkeesta

Gode Chain-logo

Gode Chain – hinta (GODE)

1GODE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-4.11%1D
USD
Reaaliaikainen Gode Chain (GODE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:17:21 (UTC+8)

Gode Chain (GODE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001478
24 h:n matalin
$ 0.0001843
24 h:n korkein

$ 0.0001478
$ 0.0001843
$ 0.6976398030440083
$ 0.000153823138845251
-1.30%

-4.10%

+33.97%

+33.97%

Gode Chain (GODE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001676. Viimeisen 24 tunnin aikana GODE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001478 ja korkeimmillaan $ 0.0001843 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.6976398030440083, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000153823138845251.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GODE on muuttunut -1.30% viimeisen tunnin aikana, -4.10% 24 tunnin aikana ja +33.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gode Chain (GODE) -rahakkeen markkinatiedot

No.7063

$ 0.00
$ 3.00K
$ 1.68M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

GODE

Gode Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.00K. GODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.68M.

Gode Chain (GODE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gode Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000007184-4.10%
30 päivää$ +0.0000501+42.63%
60 päivää$ +0.0000744+79.82%
90 päivää$ +0.0000277+19.79%
Gode Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GODE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000007184 (-4.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gode Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000501 (+42.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gode Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GODE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000744 (+79.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gode Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000277 (+19.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gode Chain (GODE)?

Tarkista Gode Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gode Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GODE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gode Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gode Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gode Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gode Chain (GODE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gode Chain (GODE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gode Chain-rahakkeelle.

Tarkista Gode Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikka

Gode Chain (GODE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GODE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gode Chain (GODE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gode Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gode Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GODE paikallisiin valuuttoihin

1 Gode Chain(GODE) - VND
4.410394
1 Gode Chain(GODE) - AUD
A$0.00025978
1 Gode Chain(GODE) - GBP
0.000124024
1 Gode Chain(GODE) - EUR
0.000144136
1 Gode Chain(GODE) - USD
$0.0001676
1 Gode Chain(GODE) - MYR
RM0.000707272
1 Gode Chain(GODE) - TRY
0.006873276
1 Gode Chain(GODE) - JPY
¥0.0248048
1 Gode Chain(GODE) - ARS
ARS$0.220236456
1 Gode Chain(GODE) - RUB
0.013503532
1 Gode Chain(GODE) - INR
0.014629804
1 Gode Chain(GODE) - IDR
Rp2.747540544
1 Gode Chain(GODE) - KRW
0.23440536
1 Gode Chain(GODE) - PHP
0.009585044
1 Gode Chain(GODE) - EGP
￡E.0.008125248
1 Gode Chain(GODE) - BRL
R$0.000916772
1 Gode Chain(GODE) - CAD
C$0.000232964
1 Gode Chain(GODE) - BDT
0.020383512
1 Gode Chain(GODE) - NGN
0.257448684
1 Gode Chain(GODE) - COP
$0.6758051
1 Gode Chain(GODE) - ZAR
R.0.00296652
1 Gode Chain(GODE) - UAH
0.006901768
1 Gode Chain(GODE) - VES
Bs0.0229612
1 Gode Chain(GODE) - CLP
$0.162572
1 Gode Chain(GODE) - PKR
Rs0.047424096
1 Gode Chain(GODE) - KZT
0.090058184
1 Gode Chain(GODE) - THB
฿0.005467112
1 Gode Chain(GODE) - TWD
NT$0.005116828
1 Gode Chain(GODE) - AED
د.إ0.000615092
1 Gode Chain(GODE) - CHF
Fr0.00013408
1 Gode Chain(GODE) - HKD
HK$0.001308956
1 Gode Chain(GODE) - AMD
֏0.064262868
1 Gode Chain(GODE) - MAD
.د.م0.001510076
1 Gode Chain(GODE) - MXN
$0.003140824
1 Gode Chain(GODE) - SAR
ريال0.0006285
1 Gode Chain(GODE) - PLN
0.000613416
1 Gode Chain(GODE) - RON
лв0.00072906
1 Gode Chain(GODE) - SEK
kr0.001613988
1 Gode Chain(GODE) - BGN
лв0.000281568
1 Gode Chain(GODE) - HUF
Ft0.057240428
1 Gode Chain(GODE) - CZK
0.003546416
1 Gode Chain(GODE) - KWD
د.ك0.000051118
1 Gode Chain(GODE) - ILS
0.00056984
1 Gode Chain(GODE) - AOA
Kz0.153338916
1 Gode Chain(GODE) - BHD
.د.ب0.0000631852
1 Gode Chain(GODE) - BMD
$0.0001676
1 Gode Chain(GODE) - DKK
kr0.001077668
1 Gode Chain(GODE) - HNL
L0.004401176
1 Gode Chain(GODE) - MUR
0.007664348
1 Gode Chain(GODE) - NAD
$0.00296652
1 Gode Chain(GODE) - NOK
kr0.001706168
1 Gode Chain(GODE) - NZD
$0.000286596
1 Gode Chain(GODE) - PAB
B/.0.0001676
1 Gode Chain(GODE) - PGK
K0.000702244
1 Gode Chain(GODE) - QAR
ر.ق0.000610064
1 Gode Chain(GODE) - RSD
дин.0.016917544

Gode Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gode Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Gode Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gode Chain”

Paljonko Gode Chain (GODE) on arvoltaan tänään?
GODE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001676 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GODE-USD-parin nykyinen hinta?
GODE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001676. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gode Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GODE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GODE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GODE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GODE saavutti ATH-hinnaksi 0.6976398030440083 USD.
Mikä oli GODE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GODE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000153823138845251 USD.
Mikä on GODE-rahakkeen treidausvolyymi?
GODE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.00K USD.
Nouseeko GODE tänä vuonna korkeammalle?
GODE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GODE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Gode Chain (GODE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

