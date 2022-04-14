Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Giant Mammoth (GMMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tiedot Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Virallinen verkkosivusto: https://gmmtchain.io/ Valkoinen paperi: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://scan.gmmtchain.io/ Osta GMMT-rahaketta nyt!

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.32M $ 11.32M $ 11.32M Kokonaistarjonta: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.02M $ 33.02M $ 33.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Nykyinen hinta: $ 0.006604 $ 0.006604 $ 0.006604 Lue lisää Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen hinnasta

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GMMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GMMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GMMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GMMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen hintahistoria GMMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GMMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GMMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GMMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GMMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GMMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

