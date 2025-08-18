Lisätietoja GMMT-rahakkeesta

Giant Mammoth-logo

Giant Mammoth – hinta (GMMT)

1GMMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.006417
$0.006417$0.006417
-2.06%1D
USD
Reaaliaikainen Giant Mammoth (GMMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:09 (UTC+8)

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.006243
$ 0.006243$ 0.006243
24 h:n matalin
$ 0.007523
$ 0.007523$ 0.007523
24 h:n korkein

$ 0.006243
$ 0.006243$ 0.006243

$ 0.007523
$ 0.007523$ 0.007523

$ 4.087433452032132
$ 4.087433452032132$ 4.087433452032132

$ 0.003128621958182126
$ 0.003128621958182126$ 0.003128621958182126

0.00%

-2.06%

-22.36%

-22.36%

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.006417. Viimeisen 24 tunnin aikana GMMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.006243 ja korkeimmillaan $ 0.007523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GMMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.087433452032132, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003128621958182126.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GMMT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.06% 24 tunnin aikana ja -22.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1100

$ 11.00M
$ 11.00M$ 11.00M

$ 84.24K
$ 84.24K$ 84.24K

$ 32.09M
$ 32.09M$ 32.09M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

GMMT

Giant Mammoth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.24K. GMMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.71B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.09M.

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Giant Mammoth-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00013497-2.06%
30 päivää$ +0.00276+75.47%
60 päivää$ +0.002074+47.75%
90 päivää$ +0.000389+6.45%
Giant Mammoth-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GMMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00013497 (-2.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Giant Mammoth 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00276 (+75.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Giant Mammoth-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GMMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002074 (+47.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Giant Mammoth-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000389 (+6.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Giant Mammoth (GMMT)?

Tarkista Giant Mammoth-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Giant Mammoth (GMMT)

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

Giant Mammoth on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Giant Mammoth-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GMMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Giant Mammoth-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Giant Mammoth-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Giant Mammoth-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Giant Mammoth (GMMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Giant Mammoth (GMMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Giant Mammoth-rahakkeelle.

Tarkista Giant Mammoth-rahakkeen hintaennuste nyt!

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikka

Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GMMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Giant Mammoth (GMMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Giant Mammoth:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Giant Mammoth MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GMMT paikallisiin valuuttoihin

1 Giant Mammoth(GMMT) - VND
168.863355
1 Giant Mammoth(GMMT) - AUD
A$0.00994635
1 Giant Mammoth(GMMT) - GBP
0.00474858
1 Giant Mammoth(GMMT) - EUR
0.00551862
1 Giant Mammoth(GMMT) - USD
$0.006417
1 Giant Mammoth(GMMT) - MYR
RM0.02707974
1 Giant Mammoth(GMMT) - TRY
0.26264781
1 Giant Mammoth(GMMT) - JPY
¥0.949716
1 Giant Mammoth(GMMT) - ARS
ARS$8.43232302
1 Giant Mammoth(GMMT) - RUB
0.51701769
1 Giant Mammoth(GMMT) - INR
0.56007576
1 Giant Mammoth(GMMT) - IDR
Rp105.19670448
1 Giant Mammoth(GMMT) - KRW
8.98739352
1 Giant Mammoth(GMMT) - PHP
0.36685989
1 Giant Mammoth(GMMT) - EGP
￡E.0.31116033
1 Giant Mammoth(GMMT) - BRL
R$0.03510099
1 Giant Mammoth(GMMT) - CAD
C$0.00891963
1 Giant Mammoth(GMMT) - BDT
0.78043554
1 Giant Mammoth(GMMT) - NGN
9.85708953
1 Giant Mammoth(GMMT) - COP
$25.87494825
1 Giant Mammoth(GMMT) - ZAR
R.0.11377341
1 Giant Mammoth(GMMT) - UAH
0.26425206
1 Giant Mammoth(GMMT) - VES
Bs0.879129
1 Giant Mammoth(GMMT) - CLP
$6.22449
1 Giant Mammoth(GMMT) - PKR
Rs1.80908064
1 Giant Mammoth(GMMT) - KZT
3.44811078
1 Giant Mammoth(GMMT) - THB
฿0.20964339
1 Giant Mammoth(GMMT) - TWD
NT$0.1957185
1 Giant Mammoth(GMMT) - AED
د.إ0.02355039
1 Giant Mammoth(GMMT) - CHF
Fr0.0051336
1 Giant Mammoth(GMMT) - HKD
HK$0.05011677
1 Giant Mammoth(GMMT) - AMD
֏2.4557859
1 Giant Mammoth(GMMT) - MAD
.د.م0.05781717
1 Giant Mammoth(GMMT) - MXN
$0.12038292
1 Giant Mammoth(GMMT) - SAR
ريال0.02406375
1 Giant Mammoth(GMMT) - PLN
0.02348622
1 Giant Mammoth(GMMT) - RON
лв0.02791395
1 Giant Mammoth(GMMT) - SEK
kr0.06173154
1 Giant Mammoth(GMMT) - BGN
лв0.01078056
1 Giant Mammoth(GMMT) - HUF
Ft2.19159801
1 Giant Mammoth(GMMT) - CZK
0.13584789
1 Giant Mammoth(GMMT) - KWD
د.ك0.001957185
1 Giant Mammoth(GMMT) - ILS
0.02188197
1 Giant Mammoth(GMMT) - AOA
Kz5.88175803
1 Giant Mammoth(GMMT) - BHD
.د.ب0.002412792
1 Giant Mammoth(GMMT) - BMD
$0.006417
1 Giant Mammoth(GMMT) - DKK
kr0.04126131
1 Giant Mammoth(GMMT) - HNL
L0.16870293
1 Giant Mammoth(GMMT) - MUR
0.29344941
1 Giant Mammoth(GMMT) - NAD
$0.11338839
1 Giant Mammoth(GMMT) - NOK
kr0.06532506
1 Giant Mammoth(GMMT) - NZD
$0.01097307
1 Giant Mammoth(GMMT) - PAB
B/.0.006417
1 Giant Mammoth(GMMT) - PGK
K0.02656638
1 Giant Mammoth(GMMT) - QAR
ر.ق0.02335788
1 Giant Mammoth(GMMT) - RSD
дин.0.64792449

Giant Mammoth-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Giant Mammoth toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Giant Mammoth-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Giant Mammoth”

Paljonko Giant Mammoth (GMMT) on arvoltaan tänään?
GMMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.006417 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GMMT-USD-parin nykyinen hinta?
GMMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.006417. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Giant Mammoth-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GMMT markkina-arvo on $ 11.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GMMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GMMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.71B USD.
Mikä oli GMMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GMMT saavutti ATH-hinnaksi 4.087433452032132 USD.
Mikä oli GMMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GMMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003128621958182126 USD.
Mikä on GMMT-rahakkeen treidausvolyymi?
GMMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 84.24K USD.
Nouseeko GMMT tänä vuonna korkeammalle?
GMMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GMMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Giant Mammoth (GMMT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

