GraphLinq (GLQ) -rahakkeen tiedot GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation. Virallinen verkkosivusto: https://graphlinq.io/ Valkoinen paperi: https://graphlinq.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.graphlinq.io/ Osta GLQ-rahaketta nyt!

GraphLinq (GLQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GraphLinq (GLQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.69M $ 6.69M $ 6.69M Kokonaistarjonta: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 340.00M $ 340.00M $ 340.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.79M $ 12.79M $ 12.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 $ 0.00118026196749609 Nykyinen hinta: $ 0.019675 $ 0.019675 $ 0.019675 Lue lisää GraphLinq (GLQ) -rahakkeen hinnasta

GraphLinq (GLQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GraphLinq (GLQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GLQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GLQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GLQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GLQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GLQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GraphLinq (GLQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GLQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GLQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

GraphLinq (GLQ) -rahakkeen hintahistoria GLQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GLQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GLQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GLQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GLQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GLQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

