GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu GCB TOKEN (GCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tiedot

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.gcbex.com
Valkoinen paperi:
https://gcbtoken.io/download/white-paper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.78M
$ 50.78M
Kokonaistarjonta:
$ 1.20B
$ 1.20B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.20B
$ 1.20B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 105.63M
$ 105.63M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3476
$ 0.3476
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.025015739570114492
$ 0.025015739570114492
Nykyinen hinta:
$ 0.04225
$ 0.04225

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GCB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GCB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GCB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen hintahistoria

GCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GCB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.