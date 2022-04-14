GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GCB TOKEN (GCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tiedot GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally. Virallinen verkkosivusto: https://www.gcbex.com Valkoinen paperi: https://gcbtoken.io/download/white-paper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Osta GCB-rahaketta nyt!

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 50.78M $ 50.78M $ 50.78M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 105.63M $ 105.63M $ 105.63M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3476 $ 0.3476 $ 0.3476 Kaikkien aikojen alin: $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 $ 0.025015739570114492 Nykyinen hinta: $ 0.04225 $ 0.04225 $ 0.04225 Lue lisää GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen hinnasta

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GCB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GCB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GCB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GCB-rahakkeita MEXCistä nyt!

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen hintahistoria GCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GCB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GCB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GCB-rahakkeen hintaennuste nyt!

