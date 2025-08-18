Lisätietoja GCB-rahakkeesta

GCB TOKEN – hinta (GCB)

1GCB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04343
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen GCB TOKEN (GCB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:16:34 (UTC+8)

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04186
24 h:n matalin
$ 0.04395
24 h:n korkein

$ 0.04186
$ 0.04395
$ 0.3413586978426147
$ 0.025015739570114492
-0.67%

+0.13%

-3.36%

-3.36%

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04346. Viimeisen 24 tunnin aikana GCB on vaihdellut alimmillaan $ 0.04186 ja korkeimmillaan $ 0.04395 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3413586978426147, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.025015739570114492.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GCB on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -3.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen markkinatiedot

No.576

$ 52.23M
$ 71.68K
$ 108.65M
1.20B
2,500,000,000
1,201,844,746.3740873
48.07%

BSC

GCB TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 71.68K. GCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.20B ja sen kokonaistarjonta on 1201844746.3740873. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 108.65M.

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GCB TOKEN-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000564+0.13%
30 päivää$ -0.00851-16.38%
60 päivää$ -0.01492-25.56%
90 päivää$ -0.01739-28.58%
GCB TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GCB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000564 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GCB TOKEN 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00851 (-16.38%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GCB TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GCB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01492 (-25.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GCB TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01739 (-28.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GCB TOKEN (GCB)?

Tarkista GCB TOKEN-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GCB TOKEN (GCB)

GCB token is a utility token designed for the future, enabling secure, fast, and convenient financial transactions globally.

GCB TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GCB TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GCB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GCB TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GCB TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GCB TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GCB TOKEN (GCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GCB TOKEN (GCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GCB TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista GCB TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikka

GCB TOKEN (GCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GCB TOKEN (GCB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GCB TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GCB TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GCB paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GCB TOKEN toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GCB TOKEN-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GCB TOKEN”

Paljonko GCB TOKEN (GCB) on arvoltaan tänään?
GCB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04346 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GCB-USD-parin nykyinen hinta?
GCB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04346. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GCB TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GCB markkina-arvo on $ 52.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.20B USD.
Mikä oli GCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GCB saavutti ATH-hinnaksi 0.3413586978426147 USD.
Mikä oli GCB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GCB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.025015739570114492 USD.
Mikä on GCB-rahakkeen treidausvolyymi?
GCB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 71.68K USD.
Nouseeko GCB tänä vuonna korkeammalle?
GCB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GCB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

