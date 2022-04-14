GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GAMESTOP (GAMESTOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen tiedot GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant. Virallinen verkkosivusto: https://gmeethereum.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Osta GAMESTOP-rahaketta nyt!

GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.67M $ 28.67M $ 28.67M Kokonaistarjonta: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B Kierrossa oleva tarjonta: $ 411.30B $ 411.30B $ 411.30B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.33M $ 29.33M $ 29.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 $ 0.000002602616451368 Nykyinen hinta: $ 0.00006971 $ 0.00006971 $ 0.00006971 Lue lisää GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen hinnasta

GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GAMESTOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAMESTOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GAMESTOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAMESTOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GAMESTOP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GAMESTOP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GAMESTOP-rahakkeita MEXCistä nyt!

GAMESTOP (GAMESTOP) -rahakkeen hintahistoria GAMESTOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GAMESTOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GAMESTOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GAMESTOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAMESTOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GAMESTOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!