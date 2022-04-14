Bondex (BDXN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bondex (BDXN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bondex (BDXN) -rahakkeen tiedot Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Virallinen verkkosivusto: https://bondex.app/ Valkoinen paperi: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091 Osta BDXN-rahaketta nyt!

Bondex (BDXN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bondex (BDXN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.56M $ 42.56M $ 42.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Nykyinen hinta: $ 0.04256 $ 0.04256 $ 0.04256 Lue lisää Bondex (BDXN) -rahakkeen hinnasta

Bondex (BDXN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bondex (BDXN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDXN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDXN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDXN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDXN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BDXN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bondex (BDXN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BDXN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BDXN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bondex (BDXN) -rahakkeen hintahistoria BDXN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BDXN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BDXN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BDXN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDXN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BDXN-rahakkeen hintaennuste nyt!

