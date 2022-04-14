Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Forward (FORWARD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Forward (FORWARD) -rahakkeen tiedot Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Virallinen verkkosivusto: https://www.forwardprotocol.io Valkoinen paperi: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Osta FORWARD-rahaketta nyt!

Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Forward (FORWARD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 700.48K $ 700.48K $ 700.48K Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 700.50K $ 700.50K $ 700.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Nykyinen hinta: $ 0.0001401 $ 0.0001401 $ 0.0001401 Lue lisää Forward (FORWARD) -rahakkeen hinnasta

Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FORWARD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORWARD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FORWARD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORWARD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FORWARD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Forward (FORWARD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FORWARD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FORWARD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Forward (FORWARD) -rahakkeen hintahistoria FORWARD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FORWARD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FORWARD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FORWARD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORWARD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FORWARD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!