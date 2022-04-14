Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Forward (FORWARD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Forward (FORWARD) -rahakkeen tiedot

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.forwardprotocol.io
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.forwardprotocol.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2

Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Forward (FORWARD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 700.48K
$ 700.48K$ 700.48K
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 700.50K
$ 700.50K$ 700.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01835
$ 0.01835$ 0.01835
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000074242456436236
$ 0.000074242456436236$ 0.000074242456436236
Nykyinen hinta:
$ 0.0001401
$ 0.0001401$ 0.0001401

Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Forward (FORWARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FORWARD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FORWARD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FORWARD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FORWARD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FORWARD-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Forward (FORWARD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FORWARD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Forward (FORWARD) -rahakkeen hintahistoria

FORWARD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

FORWARD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne FORWARD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FORWARD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.