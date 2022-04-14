FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FNT Crypto (FNTIO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen tiedot FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform. Virallinen verkkosivusto: https://fntcrypto.io/ Valkoinen paperi: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Osta FNTIO-rahaketta nyt!

FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0011626 $ 0.0011626 $ 0.0011626 Lue lisää FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen hinnasta

FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FNTIO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FNTIO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FNTIO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FNTIO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FNTIO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FNTIO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FNTIO-rahakkeita MEXCistä nyt!

FNT Crypto (FNTIO) -rahakkeen hintahistoria FNTIO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FNTIO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FNTIO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FNTIO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FNTIO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FNTIO-rahakkeen hintaennuste nyt!

