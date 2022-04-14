FLock.io (FLOCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FLock.io (FLOCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FLock.io (FLOCK) -rahakkeen tiedot Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Virallinen verkkosivusto: https://flock.io Valkoinen paperi: https://www.flock.io/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Osta FLOCK-rahaketta nyt!

FLock.io (FLOCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FLock.io (FLOCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.74M $ 66.74M $ 66.74M Kokonaistarjonta: $ 215.96M $ 215.96M $ 215.96M Kierrossa oleva tarjonta: $ 214.92M $ 214.92M $ 214.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 310.55M $ 310.55M $ 310.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Nykyinen hinta: $ 0.31055 $ 0.31055 $ 0.31055 Lue lisää FLock.io (FLOCK) -rahakkeen hinnasta

FLock.io (FLOCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FLock.io (FLOCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FLOCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FLOCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FLOCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FLOCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

FLock.io (FLOCK) -rahakkeen hintahistoria FLOCK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FLOCK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FLOCK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FLOCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FLOCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FLOCK-rahakkeen hintaennuste nyt!

