FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FIRO (FIRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FIRO (FIRO) -rahakkeen tiedot XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. Virallinen verkkosivusto: https://firo.org/ Valkoinen paperi: https://firo.org/about/tech/ Block Explorer: https://explorer.firo.org/ Osta FIRO-rahaketta nyt!

FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FIRO (FIRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.21M $ 9.21M $ 9.21M Kokonaistarjonta: $ 17.63M $ 17.63M $ 17.63M Kierrossa oleva tarjonta: $ 17.63M $ 17.63M $ 17.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.21M $ 9.21M $ 9.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 Kaikkien aikojen alin: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 Nykyinen hinta: $ 0.5224 $ 0.5224 $ 0.5224 Lue lisää FIRO (FIRO) -rahakkeen hinnasta

FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FIRO (FIRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

FIRO (FIRO) -rahakkeen hintahistoria FIRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

