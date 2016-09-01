Lisätietoja FIRO-rahakkeesta

FIRO – hinta (FIRO)

1FIRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5144
$0.5144$0.5144
+0.13%1D
USD
Reaaliaikainen FIRO (FIRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:50:27 (UTC+8)

FIRO (FIRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931
24 h:n matalin
$ 0.5211
$ 0.5211$ 0.5211
24 h:n korkein

$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931

$ 0.5211
$ 0.5211$ 0.5211

$ 169.99099731445312
$ 169.99099731445312$ 169.99099731445312

$ 0.2751010060310364
$ 0.2751010060310364$ 0.2751010060310364

-0.18%

+0.13%

-6.73%

-6.73%

FIRO (FIRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5144. Viimeisen 24 tunnin aikana FIRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.4931 ja korkeimmillaan $ 0.5211 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 169.99099731445312, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.2751010060310364.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FIRO on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.13% 24 tunnin aikana ja -6.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FIRO (FIRO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1193

$ 9.06M
$ 9.06M$ 9.06M

$ 66.84K
$ 66.84K$ 66.84K

$ 9.06M
$ 9.06M$ 9.06M

17.61M
17.61M 17.61M

17,614,838.55844689
17,614,838.55844689 17,614,838.55844689

2016-09-01 00:00:00

XZC

FIRO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.84K. FIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.61M ja sen kokonaistarjonta on 17614838.55844689. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.06M.

FIRO (FIRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FIRO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000668+0.13%
30 päivää$ -0.2262-30.55%
60 päivää$ -0.1714-25.00%
90 päivää$ -0.1971-27.71%
FIRO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FIRO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000668 (+0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FIRO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2262 (-30.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FIRO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FIRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1714 (-25.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FIRO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1971 (-27.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FIRO (FIRO)?

Tarkista FIRO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FIRO (FIRO)

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

FIRO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FIRO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FIRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FIRO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FIRO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FIRO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FIRO (FIRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FIRO (FIRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FIRO-rahakkeelle.

Tarkista FIRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikka

FIRO (FIRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FIRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FIRO (FIRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FIRO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FIRO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FIRO paikallisiin valuuttoihin

FIRO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FIRO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen FIRO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FIRO”

Paljonko FIRO (FIRO) on arvoltaan tänään?
FIRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5144 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FIRO-USD-parin nykyinen hinta?
FIRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5144. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FIRO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FIRO markkina-arvo on $ 9.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FIRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.61M USD.
Mikä oli FIRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FIRO saavutti ATH-hinnaksi 169.99099731445312 USD.
Mikä oli FIRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FIRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.2751010060310364 USD.
Mikä on FIRO-rahakkeen treidausvolyymi?
FIRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.84K USD.
Nouseeko FIRO tänä vuonna korkeammalle?
FIRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FIRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:50:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

