Solv Protocol-logo

Solv Protocol – hinta (SOLV)

1SOLV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04354
$0.04354$0.04354
+0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Solv Protocol (SOLV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:25 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04333
$ 0.04333$ 0.04333
24 h:n matalin
$ 0.04494
$ 0.04494$ 0.04494
24 h:n korkein

$ 0.04333
$ 0.04333$ 0.04333

$ 0.04494
$ 0.04494$ 0.04494

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

+0.27%

+0.02%

+4.33%

+4.33%

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04354. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLV on vaihdellut alimmillaan $ 0.04333 ja korkeimmillaan $ 0.04494 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.22767063065329501, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.021765277438440773.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLV on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +4.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen markkinatiedot

No.482

$ 64.55M
$ 64.55M$ 64.55M

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 420.60M
$ 420.60M$ 420.60M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Solv Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 64.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M. SOLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.48B ja sen kokonaistarjonta on 8400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 420.60M.

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Solv Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000087+0.02%
30 päivää$ +0.00185+4.43%
60 päivää$ -0.00341-7.27%
90 päivää$ -0.00013-0.30%
Solv Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SOLV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000087 (+0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Solv Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00185 (+4.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Solv Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SOLV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00341 (-7.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Solv Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00013 (-0.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Solv Protocol (SOLV)?

Tarkista Solv Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Solv Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SOLV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Solv Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Solv Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Solv Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solv Protocol (SOLV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solv Protocol (SOLV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solv Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Solv Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikka

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Solv Protocol (SOLV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Solv Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Solv Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SOLV paikallisiin valuuttoihin

Solv Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Solv Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Solv Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solv Protocol”

Paljonko Solv Protocol (SOLV) on arvoltaan tänään?
SOLV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04354 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOLV-USD-parin nykyinen hinta?
SOLV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04354. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solv Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOLV markkina-arvo on $ 64.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOLV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.48B USD.
Mikä oli SOLV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOLV saavutti ATH-hinnaksi 0.22767063065329501 USD.
Mikä oli SOLV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOLV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.021765277438440773 USD.
Mikä on SOLV-rahakkeen treidausvolyymi?
SOLV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M USD.
Nouseeko SOLV tänä vuonna korkeammalle?
SOLV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOLV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:58:25 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

