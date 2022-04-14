FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FIO Protocol (FIO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tiedot FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Virallinen verkkosivusto: https://fio.net/ Valkoinen paperi: https://developers.fioprotocol.io Block Explorer: https://fio.bloks.io/ Osta FIO-rahaketta nyt!

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FIO Protocol (FIO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Kokonaistarjonta: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 816.89M $ 816.89M $ 816.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.42M $ 19.42M $ 19.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Nykyinen hinta: $ 0.01942 $ 0.01942 $ 0.01942 Lue lisää FIO Protocol (FIO) -rahakkeen hinnasta

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FIO Protocol (FIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FIO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FIO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FIO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FIO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FIO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FIO Protocol (FIO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FIO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FIO-rahakkeita MEXCistä nyt!

FIO Protocol (FIO) -rahakkeen hintahistoria FIO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FIO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FIO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FIO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FIO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FIO-rahakkeen hintaennuste nyt!

