Finceptor (FINC) -rahakkeen tokenomiikka

Finceptor (FINC) -rahakkeen tiedot Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Virallinen verkkosivusto: https://finceptor.app Valkoinen paperi: https://docs.finceptor.app/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Osta FINC-rahaketta nyt!

Finceptor (FINC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Finceptor (FINC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 745.84K $ 745.84K $ 745.84K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 47.63M $ 47.63M $ 47.63M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3887 $ 0.3887 $ 0.3887 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 $ 0.009502418601103327 Nykyinen hinta: $ 0.01566 $ 0.01566 $ 0.01566 Lue lisää Finceptor (FINC) -rahakkeen hinnasta

Finceptor (FINC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Finceptor (FINC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FINC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FINC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FINC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FINC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FINC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Finceptor (FINC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FINC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FINC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Finceptor (FINC) -rahakkeen hintahistoria FINC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FINC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FINC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FINC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FINC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FINC-rahakkeen hintaennuste nyt!

