FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FEG Token (FEG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FEG Token (FEG) -rahakkeen tiedot FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Virallinen verkkosivusto: https://www.feg.io/ Valkoinen paperi: https://docs.feg.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Osta FEG-rahaketta nyt!

FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FEG Token (FEG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Kokonaistarjonta: $ 96.94B $ 96.94B $ 96.94B Kierrossa oleva tarjonta: $ 84.27B $ 84.27B $ 84.27B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.56M $ 9.56M $ 9.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Nykyinen hinta: $ 0.0000956 $ 0.0000956 $ 0.0000956 Lue lisää FEG Token (FEG) -rahakkeen hinnasta

FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FEG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FEG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FEG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FEG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FEG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FEG Token (FEG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FEG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FEG-rahakkeita MEXCistä nyt!

FEG Token (FEG) -rahakkeen hintahistoria FEG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FEG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FEG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FEG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FEG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FEG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!