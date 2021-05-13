FEG Token (FEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000878. Viimeisen 24 tunnin aikana FEG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000874 ja korkeimmillaan $ 0.0000896 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000511534971701919, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000099927831158.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FEG on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FEG Token (FEG) -rahakkeen markkinatiedot
No.1274
$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M
$ 32.85K
$ 32.85K$ 32.85K
$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M
84.27B
84.27B 84.27B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
96,949,035,336.03935
96,949,035,336.03935 96,949,035,336.03935
84.27%
2021-05-13 00:00:00
BSC
FEG Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.85K. FEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.27B ja sen kokonaistarjonta on 96949035336.03935. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.78M.
FEG Token (FEG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FEG Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.0000017
+1.97%
60 päivää
$ +0.000015
+20.60%
90 päivää
$ -0.0000094
-9.68%
FEG Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään FEG-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
FEG Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000017 (+1.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
FEG Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FEG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000015 (+20.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
FEG Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000094 (-9.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FEG Token (FEG)?
FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad.
Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.
FEG Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon FEG Token (FEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FEG Token (FEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FEG Token-rahakkeelle.
FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
FEG Token (FEG) -ostamisen perusteet
