Lisätietoja FEG-rahakkeesta

FEG-rahakkeen hintatiedot

FEG-rahakkeen valkoinen paperi

FEG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FEG-rahakkeen tokenomiikka

FEG-rahakkeen hintaennuste

FEG-rahakkeen historia

FEG-osto-opas

FEG/fiat-valuuttamuunnin

FEG-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

FEG Token-logo

FEG Token – hinta (FEG)

1FEG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000878
$0.0000878$0.0000878
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen FEG Token (FEG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:45 (UTC+8)

FEG Token (FEG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000874
$ 0.0000874$ 0.0000874
24 h:n matalin
$ 0.0000896
$ 0.0000896$ 0.0000896
24 h:n korkein

$ 0.0000874
$ 0.0000874$ 0.0000874

$ 0.0000896
$ 0.0000896$ 0.0000896

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158

+0.22%

0.00%

-5.49%

-5.49%

FEG Token (FEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000878. Viimeisen 24 tunnin aikana FEG on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000874 ja korkeimmillaan $ 0.0000896 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000511534971701919, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000099927831158.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FEG on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FEG Token (FEG) -rahakkeen markkinatiedot

No.1274

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

$ 32.85K
$ 32.85K$ 32.85K

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

84.27B
84.27B 84.27B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

96,949,035,336.03935
96,949,035,336.03935 96,949,035,336.03935

84.27%

2021-05-13 00:00:00

BSC

FEG Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.85K. FEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.27B ja sen kokonaistarjonta on 96949035336.03935. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.78M.

FEG Token (FEG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FEG Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.0000017+1.97%
60 päivää$ +0.000015+20.60%
90 päivää$ -0.0000094-9.68%
FEG Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään FEG-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FEG Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000017 (+1.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FEG Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, FEG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000015 (+20.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FEG Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000094 (-9.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FEG Token (FEG)?

Tarkista FEG Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FEG Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista FEG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FEG Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FEG Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FEG Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FEG Token (FEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FEG Token (FEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FEG Token-rahakkeelle.

Tarkista FEG Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikka

FEG Token (FEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FEG Token (FEG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FEG Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FEG Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

FEG paikallisiin valuuttoihin

1 FEG Token(FEG) - VND
2.310457
1 FEG Token(FEG) - AUD
A$0.00013609
1 FEG Token(FEG) - GBP
0.000064972
1 FEG Token(FEG) - EUR
0.000075508
1 FEG Token(FEG) - USD
$0.0000878
1 FEG Token(FEG) - MYR
RM0.000370516
1 FEG Token(FEG) - TRY
0.003593654
1 FEG Token(FEG) - JPY
¥0.0129944
1 FEG Token(FEG) - ARS
ARS$0.115374468
1 FEG Token(FEG) - RUB
0.007074046
1 FEG Token(FEG) - INR
0.007663184
1 FEG Token(FEG) - IDR
Rp1.439344032
1 FEG Token(FEG) - KRW
0.122969168
1 FEG Token(FEG) - PHP
0.005019526
1 FEG Token(FEG) - EGP
￡E.0.004257422
1 FEG Token(FEG) - BRL
R$0.000480266
1 FEG Token(FEG) - CAD
C$0.000122042
1 FEG Token(FEG) - BDT
0.010678236
1 FEG Token(FEG) - NGN
0.134868702
1 FEG Token(FEG) - COP
$0.35403155
1 FEG Token(FEG) - ZAR
R.0.001556694
1 FEG Token(FEG) - UAH
0.003615604
1 FEG Token(FEG) - VES
Bs0.0120286
1 FEG Token(FEG) - CLP
$0.085166
1 FEG Token(FEG) - PKR
Rs0.024752576
1 FEG Token(FEG) - KZT
0.047178452
1 FEG Token(FEG) - THB
฿0.002868426
1 FEG Token(FEG) - TWD
NT$0.0026779
1 FEG Token(FEG) - AED
د.إ0.000322226
1 FEG Token(FEG) - CHF
Fr0.00007024
1 FEG Token(FEG) - HKD
HK$0.000685718
1 FEG Token(FEG) - AMD
֏0.03360106
1 FEG Token(FEG) - MAD
.د.م0.000791078
1 FEG Token(FEG) - MXN
$0.001647128
1 FEG Token(FEG) - SAR
ريال0.00032925
1 FEG Token(FEG) - PLN
0.000321348
1 FEG Token(FEG) - RON
лв0.00038193
1 FEG Token(FEG) - SEK
kr0.000844636
1 FEG Token(FEG) - BGN
лв0.000147504
1 FEG Token(FEG) - HUF
Ft0.029986334
1 FEG Token(FEG) - CZK
0.001858726
1 FEG Token(FEG) - KWD
د.ك0.000026779
1 FEG Token(FEG) - ILS
0.000299398
1 FEG Token(FEG) - AOA
Kz0.080476602
1 FEG Token(FEG) - BHD
.د.ب0.0000330128
1 FEG Token(FEG) - BMD
$0.0000878
1 FEG Token(FEG) - DKK
kr0.000564554
1 FEG Token(FEG) - HNL
L0.002308262
1 FEG Token(FEG) - MUR
0.004015094
1 FEG Token(FEG) - NAD
$0.001551426
1 FEG Token(FEG) - NOK
kr0.000893804
1 FEG Token(FEG) - NZD
$0.000150138
1 FEG Token(FEG) - PAB
B/.0.0000878
1 FEG Token(FEG) - PGK
K0.000363492
1 FEG Token(FEG) - QAR
ر.ق0.000319592
1 FEG Token(FEG) - RSD
дин.0.008865166

FEG Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FEG Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen FEG Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FEG Token”

Paljonko FEG Token (FEG) on arvoltaan tänään?
FEG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FEG-USD-parin nykyinen hinta?
FEG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FEG Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FEG markkina-arvo on $ 7.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.27B USD.
Mikä oli FEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FEG saavutti ATH-hinnaksi 0.000511534971701919 USD.
Mikä oli FEG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FEG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000099927831158 USD.
Mikä on FEG-rahakkeen treidausvolyymi?
FEG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.85K USD.
Nouseeko FEG tänä vuonna korkeammalle?
FEG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FEG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:01:45 (UTC+8)

FEG Token (FEG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

FEG-USD-laskin

Summa

FEG
FEG
USD
USD

1 FEG = 0.0000878 USD

Treidaa FEG-rahaketta

FEGUSDT
$0.0000878
$0.0000878$0.0000878
-0.22%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu