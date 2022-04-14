FirmaChain (FCT2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FirmaChain (FCT2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FirmaChain (FCT2) -rahakkeen tiedot FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform. Virallinen verkkosivusto: https://firmachain.org/#/ Valkoinen paperi: https://firmachain.org/whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://explorer.firmachain.dev/ Osta FCT2-rahaketta nyt!

FirmaChain (FCT2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FirmaChain (FCT2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 28.92M $ 28.92M $ 28.92M Kokonaistarjonta: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.30M $ 29.30M $ 29.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.79995 $ 0.79995 $ 0.79995 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 $ 0.0124668608351 Nykyinen hinta: $ 0.02779 $ 0.02779 $ 0.02779 Lue lisää FirmaChain (FCT2) -rahakkeen hinnasta

FirmaChain (FCT2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FirmaChain (FCT2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FCT2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FCT2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FCT2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FCT2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

