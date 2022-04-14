Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Niza Global (NIZA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tiedot Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value. Virallinen verkkosivusto: https://niza.io/ Valkoinen paperi: https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb Osta NIZA-rahaketta nyt!

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Niza Global (NIZA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 509.00K $ 509.00K $ 509.00K Kokonaistarjonta: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.69B $ 7.69B $ 7.69B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 661.90K $ 661.90K $ 661.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 $ 0.000041056269446749 Nykyinen hinta: $ 0.00006619 $ 0.00006619 $ 0.00006619 Lue lisää Niza Global (NIZA) -rahakkeen hinnasta

Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Niza Global (NIZA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NIZA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NIZA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NIZA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NIZA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NIZA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Niza Global (NIZA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NIZA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NIZA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Niza Global (NIZA) -rahakkeen hintahistoria NIZA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NIZA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NIZA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NIZA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NIZA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NIZA-rahakkeen hintaennuste nyt!

