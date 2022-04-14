DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DeepFakeAI (FAKEAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen tiedot DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value. Virallinen verkkosivusto: https://fakeai.io/ Valkoinen paperi: https://fakeai.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c Osta FAKEAI-rahaketta nyt!

DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 954.91M $ 954.91M $ 954.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.046499 $ 0.046499 $ 0.046499 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 $ 0.00001313484709658 Nykyinen hinta: $ 0.00234 $ 0.00234 $ 0.00234 Lue lisää DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen hinnasta

DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä FAKEAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FAKEAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät FAKEAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FAKEAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka FAKEAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita FAKEAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan FAKEAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

DeepFakeAI (FAKEAI) -rahakkeen hintahistoria FAKEAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu FAKEAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

FAKEAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne FAKEAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FAKEAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso FAKEAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

